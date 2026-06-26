Kadınlar sıcak havadan daha çok etkileniyor! İşte nedeni

Sıcak hava dalgalarının dünya genelinde daha sık ve uzun süreli yaşanmasıyla birlikte uzmanlar, aşırı sıcakların kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Kadın sağlığı alanında çalışan pratisyen hekim, tıp eğitmeni ve yayıncı Dr. Nighat Arif, kadınların sıcak havalarda kendilerini erkeklere kıyasla daha kötü hissetmesinin bilimsel nedenlere dayandığını belirtti.

Dr. Arif, kadınların vücutlarının ısıyı erkeklerden farklı şekilde düzenlediğini ve bunun "termoregülasyon farkı" olarak adlandırıldığını ifade etti. Uzun yıllar kadın fizyolojisinin yeterince araştırılmadığını söyleyen Arif, son çalışmaların kadınların sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendiğini ortaya koyduğunu aktardı.

Uzman doktora göre kadınlar, biyolojik farklılıklar nedeniyle erkeklere kıyasla daha geç ve daha az terliyor. Bu durum, vücudun terleme yoluyla serinlemesini zorlaştırırken, ısıyı düşürebilmek için cilde daha fazla kan yönlendirilmesine neden oluyor.

Ancak bu mekanizma bazı olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Kanın cilt yüzeyine yönlendirilmesi tansiyonun düşmesine yol açarak baş dönmesi, halsizlik ve bayılma riskini artırabiliyor. Dr. Arif, bazı kadınlar için sıcak hava dalgalarının adeta kalp ve dolaşım sistemi üzerinde bir stres testi etkisi oluşturabileceğini vurguladı.

Kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek yağ oranının da ısıyı vücutta tutan bir yalıtım görevi gördüğünü belirten Arif, bunun sıcaklığın vücuttan uzaklaştırılmasını daha da zorlaştırabileceğini söyledi.

Hormonal değişimlerin de sıcaklığa verilen tepkiyi etkilediğine dikkat çeken uzman, adet döngüsünün ikinci yarısında yükselen progesteron hormonunun vücut sıcaklığını artırabildiğini, menopoz sonrası azalan östrojen seviyelerinin ise damar fonksiyonlarını ve ciltteki kan akışını olumsuz etkileyerek sıcaklık kontrolünü zorlaştırdığını ifade etti.

Araştırmaların, aşırı sıcaklara maruz kalmanın kalp ve damar hastalıklarına bağlı sağlık sorunları ile ölüm riskini artırabildiğini gösterdiğini belirten Dr. Arif, bazı çalışmalarda kadınların sıcaklığa bağlı kalp-damar kaynaklı ölümlere karşı daha hassas olabileceğinin görüldüğünü aktardı.

Uzman doktor, özellikle hamile kadınların, menopoz öncesi dönemde bulunanların ve adet döngüsünün ikinci yarısındaki kadınların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, yeterli sıvı tüketilmesini, serinletici önlemler alınmasını ve baş dönmesi, çarpıntı, aşırı yorgunluk ya da kalple ilgili belirtiler görüldüğünde bunların yalnızca sıcak havaya bağlanmayıp tıbbi değerlendirme alınmasını önerdi.

Öte yandan sağlık otoriteleri, çok yüksek vücut sıcaklığı, hızlı nabız, hızlı solunum veya nefes darlığı gibi belirtilerin sıcak çarpmasının işareti olabileceğini belirtiyor. Bu belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetine başvurulması gerektiği vurgulanıyor.