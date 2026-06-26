KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Kadınlar sıcak havadan daha çok etkileniyor! İşte nedeni

Kadın sağlığı uzmanı Dr. Nighat Arif, sıcak hava dalgalarının kadınlar için yalnızca rahatsız edici değil, aynı zamanda biyolojik açıdan daha zorlayıcı olabileceğini söyledi. Vücut yapısı, hormonlar ve ısı düzenleme mekanizmalarındaki farklılıklar nedeniyle kadınların sıcak havalarda baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve kalp-damar sistemi üzerinde daha fazla yük yaşayabileceği belirtildi.

Kadınlar sıcak havadan daha çok etkileniyor! İşte nedeni
Nilgün Arabacı

Sıcak hava dalgalarının dünya genelinde daha sık ve uzun süreli yaşanmasıyla birlikte uzmanlar, aşırı sıcakların kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Kadın sağlığı alanında çalışan pratisyen hekim, tıp eğitmeni ve yayıncı Dr. Nighat Arif, kadınların sıcak havalarda kendilerini erkeklere kıyasla daha kötü hissetmesinin bilimsel nedenlere dayandığını belirtti.

Dr. Arif, kadınların vücutlarının ısıyı erkeklerden farklı şekilde düzenlediğini ve bunun "termoregülasyon farkı" olarak adlandırıldığını ifade etti. Uzun yıllar kadın fizyolojisinin yeterince araştırılmadığını söyleyen Arif, son çalışmaların kadınların sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendiğini ortaya koyduğunu aktardı.

Uzman doktora göre kadınlar, biyolojik farklılıklar nedeniyle erkeklere kıyasla daha geç ve daha az terliyor. Bu durum, vücudun terleme yoluyla serinlemesini zorlaştırırken, ısıyı düşürebilmek için cilde daha fazla kan yönlendirilmesine neden oluyor.

Ancak bu mekanizma bazı olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Kanın cilt yüzeyine yönlendirilmesi tansiyonun düşmesine yol açarak baş dönmesi, halsizlik ve bayılma riskini artırabiliyor. Dr. Arif, bazı kadınlar için sıcak hava dalgalarının adeta kalp ve dolaşım sistemi üzerinde bir stres testi etkisi oluşturabileceğini vurguladı.

Kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek yağ oranının da ısıyı vücutta tutan bir yalıtım görevi gördüğünü belirten Arif, bunun sıcaklığın vücuttan uzaklaştırılmasını daha da zorlaştırabileceğini söyledi.

Hormonal değişimlerin de sıcaklığa verilen tepkiyi etkilediğine dikkat çeken uzman, adet döngüsünün ikinci yarısında yükselen progesteron hormonunun vücut sıcaklığını artırabildiğini, menopoz sonrası azalan östrojen seviyelerinin ise damar fonksiyonlarını ve ciltteki kan akışını olumsuz etkileyerek sıcaklık kontrolünü zorlaştırdığını ifade etti.

Araştırmaların, aşırı sıcaklara maruz kalmanın kalp ve damar hastalıklarına bağlı sağlık sorunları ile ölüm riskini artırabildiğini gösterdiğini belirten Dr. Arif, bazı çalışmalarda kadınların sıcaklığa bağlı kalp-damar kaynaklı ölümlere karşı daha hassas olabileceğinin görüldüğünü aktardı.

Uzman doktor, özellikle hamile kadınların, menopoz öncesi dönemde bulunanların ve adet döngüsünün ikinci yarısındaki kadınların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, yeterli sıvı tüketilmesini, serinletici önlemler alınmasını ve baş dönmesi, çarpıntı, aşırı yorgunluk ya da kalple ilgili belirtiler görüldüğünde bunların yalnızca sıcak havaya bağlanmayıp tıbbi değerlendirme alınmasını önerdi.

Öte yandan sağlık otoriteleri, çok yüksek vücut sıcaklığı, hızlı nabız, hızlı solunum veya nefes darlığı gibi belirtilerin sıcak çarpmasının işareti olabileceğini belirtiyor. Bu belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetine başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
67 kilo verdi: İğne ipliğe döndüren 6 kuralı açıkladı67 kilo verdi: İğne ipliğe döndüren 6 kuralı açıkladı
Duş lifiyle yıkananlara uyarı! Enfeksiyon sebebi...Duş lifiyle yıkananlara uyarı! Enfeksiyon sebebi...

Anahtar Kelimeler:
Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.