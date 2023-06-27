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Kadınlar tarafından reddedilmekten bıktı! Servet ödeyip boy uzatma ameliyatı oldu... Yeni hali tartışma yarattı

27.06.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde yaşayan Dynzell Sigers isimli bir adam kadınlar tarafından reddedilmekten bıktığı için boyunu uzatmaya karar verdi. 27 yaşındaki Singers boyunu 15 cm daha uzun hale getirmek için 81 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 750 bin TL) harcadı ve bir dizi ameliyat süreci geçirdi. Şimdi Singers iyileşme sürecini TikTok’tan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Kadınlar tarafından reddedilmekten bıktı! Servet ödeyip boy uzatma ameliyatı oldu... Yeni hali tartışma yarattı

Hayatı boyunca boyunun kısa olması nedeniyle özgüven problemleri yaşadığını dile getiren Dynzell Sigers boy uzatma ameliyatını gördüğünde ise hiç düşünmeden bu işlemi yaptırmaya karar verdi. The Post’a konuşan 27 yaşındaki Sigers, “Hayatım boyunca kendimi küçük bir insan olarak görmekle mücadele ettim ve bunu değiştirmek için ne yaparsam yapayım hep aynı şeyi hissettim. Uzuv uzatma ameliyatı hayatımı tamamen değiştirdi. Kadınlara yaklaşmadan önce her zaman boyumu düşünürdüm, bu da çoğu zaman fırsatları kaçırmama neden oluyordu. Çok fazla reddedildim” dedi.

YENİDEN YÜRÜMEYİ İĞRENDİ

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Kemiğin ikiye kesilmesi, bir çubuk yerleştirilmesi ve 90 gün içinde yeniden kemiğin uzamasını kapsayan bir prosedürle birlikte 180 cm boyuna gelen Sigers, şhaftada iki kez fizyoterapiye giderek yeniden yürümeyi öğrendi.

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TikTok’ta yaklaşık 17 bin takipçisi bulunan Sigers, şaşırtıcı boy uzatma prosedürünün öncesi ve sonrası hallerini paylaştı. Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumlara rağmen Sigers, büyük bir özgüven kazandığını ve kararından hiçbir zaman pişmanlık duymadığını dile getirdi.

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