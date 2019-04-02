Kadınlara özel sağlık önerileri! İşte süper besinler

Gebelikte fiziksel ve duygusal değişiklikler hakkında bilgi veren Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Ağca, hamilelik sırasında ortaya çıkan bu değişimlerin birçoğunun hormonal olduğuna dikkat çekerek gebeliğin 3’er aylık dönemlerinde değişimlerin de farklılık gösterdiğine vurgu yaptı. Her gebeliğin birbirinden ayrı vakalar olsa da birçok ortak noktası olduğunu da söyleyen Dr. Jale Ağca, bu dönemlerde yaşanabilecek değişimleri bilmenin anne adayının özgüvenini artırdığına dikkat çekti.
Bu dönemde östrojen, progesteron, oksitosin ve tiroid hormonlarının etkisinin arttığını belirten Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Tütüncü de bu hormonlarının her birinin işlevleri hakkında bilgi verdi. Rahat bir hamilelik dönemi geçirilmesi için tüm bu hormonların yeterli düzeyde salgılanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yasemin Tütüncü, özellikle oksitosinin ağrı eşiğini yükselterek kadınların doğum sancılarına dayanmasındaki rolünün altını çizdi.
SÜPER KADINLAR İÇİN SÜPER BESİNLER
Kadınların aile üyelerinin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak için koştururken bazen kendi beslenmelerini ihmal ettiklerini söyleyen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman ise “Süper güçlere sahip süper kadınların bu güçlerini korumak ve kendilerine iyi bakmak için faydalanabilecekleri bazı süper besinler var” dedi. Nur Ecem Baydı Ozman bu besinler hakkında şu bilgileri verdi:
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