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Kadınlara özel sağlık önerileri! İşte süper besinler

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi özel bir kadın sağlığı söyleşi programına ev sahipliği yaptı. Blogger ve yazar Ece Kumkale’nin modere ettiği ve “A’dan Z’ye Kadın Sağlığı” söyleşisine Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Tütüncü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Jale Dal Ağca, Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman katıldı.

Kadınlara özel sağlık önerileri! İşte süper besinler

Gebelikte fiziksel ve duygusal değişiklikler hakkında bilgi veren Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Ağca, hamilelik sırasında ortaya çıkan bu değişimlerin birçoğunun hormonal olduğuna dikkat çekerek gebeliğin 3’er aylık dönemlerinde değişimlerin de farklılık gösterdiğine vurgu yaptı. Her gebeliğin birbirinden ayrı vakalar olsa da birçok ortak noktası olduğunu da söyleyen Dr. Jale Ağca, bu dönemlerde yaşanabilecek değişimleri bilmenin anne adayının özgüvenini artırdığına dikkat çekti.

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Bu dönemde östrojen, progesteron, oksitosin ve tiroid hormonlarının etkisinin arttığını belirten Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Tütüncü de bu hormonlarının her birinin işlevleri hakkında bilgi verdi. Rahat bir hamilelik dönemi geçirilmesi için tüm bu hormonların yeterli düzeyde salgılanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yasemin Tütüncü, özellikle oksitosinin ağrı eşiğini yükselterek kadınların doğum sancılarına dayanmasındaki rolünün altını çizdi.

SÜPER KADINLAR İÇİN SÜPER BESİNLER

Kadınların aile üyelerinin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak için koştururken bazen kendi beslenmelerini ihmal ettiklerini söyleyen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman ise “Süper güçlere sahip süper kadınların bu güçlerini korumak ve kendilerine iyi bakmak için faydalanabilecekleri bazı süper besinler var” dedi. Nur Ecem Baydı Ozman bu besinler hakkında şu bilgileri verdi:

  • Karbonhidratlar: Enerjinizi yüksek tutmanızı sağlar. Meyveler, tam tahıllı ürünler ve baklagiller bu besin grubunda yer alıyor.
  • Cilt sağlığı için bol yeşil sebze ve meyve: Hücre yenilenmesine katkı sağlayarak cildin daha parlak görünüme kavuşmasına yardımcı olurlar.

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  • Bağışıklık için probiyotik: Yoğun tempoda bağırsak sağlığı için şart. Kefir, probiyotik yoğurt ya da diğer probiyotik ürünler tercih edilmeli.
  • Kemik sağlığı için süt, yoğurt veya kefir: Kemik erimesi riskinden korunmak ve yeterli kalsiyum almak için günde 2 bardak kadar tüketilmeli.

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  • Su: Vücudumuzdaki bütün sistemlerin suya bağımlı olması nedeniyle her yaşta yeterli düzeyde tüketilmesi önemli. Suyu çay veya kahve gibi içeceklerle değil doğrudan tüketmek de bir diğer kritik konu.
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