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Kadınlarda bacak problemlerine dikkat! Kimi kadın bu yüzden etek bile giymiyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Op.Dr. Atilla Fesli, kadınlarda bacak problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kadınlarda bacak problemlerine dikkat! Kimi kadın bu yüzden etek bile giymiyor

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Atilla Fesli, “Bazı kadınlar bacaklarının şeklini beğenmediklerinden dolayı etek bile giymemektedirler. Diz üstü bölge ile diz altı bölge arasında çap olarak kalınlık farkı mevcut ise, her iki bacak arasında kalınlık yada sekil farkı var ise veya bacaklar çarpık bir görünüme sahip ise bacak protezi operasyonu ile bu sıkıntılar giderilebilir. Ayni problemler liposuctionla da düzeltilebileceği gibi bazı durumlarda daha iyi bir sonuç elde etmek için hem liposaksın hem de bacak protezini beraber uygulamak gerekir. Operasyon yaklaşık bir saat sürmektedir” dedi.

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LİPOSUCTİONLA HANGİ TÜR SORUNLARA ÇÖZÜM BULUNUYOR?

Vücuttaki simetriyi ve ahengi sağlayarak estetik bir görünüm sağlanmasının esas amaç olduğunu ifade eden Op.Dr. Fesli, “Bu amaçla; basık ve geniş görünümlü kalçalar daha dar, daha kalkık ve çıkıntılı bir görünüme getirilebilir, bacak ve basen bölgesi düzeltilerek bacak daha düzgün ve olduğundan daha uzunmuş gibi gösterilebilir. Diz bölgesine yönelik girişimlerle bacağın çarpık görünümü düzeltilebilir” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
bacak problemleri Liposuction

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