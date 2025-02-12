KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık
  4. Kadınlarda daha fazla görülüyor: 'Kırık kalp sendromu' ölüme götürebilir!

Kadınlarda daha fazla görülüyor: 'Kırık kalp sendromu' ölüme götürebilir!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.02.2025 16:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, strese bağlı yaşanan 'kırık kalp sendromu'nun, kalp damarlarında ani olarak meydana gelen daralma ve tıkanma sonucunda ani ölüme neden olabileceğini söyledi.

Kadınlarda daha fazla görülüyor: 'Kırık kalp sendromu' ölüme götürebilir!

Büyük üzüntünün tetiklediği kırık kalp sendromu (takotsubo kardiyomiyopatisi) özellikle duygusal stresin yoğun yaşandığı dönemlerde göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma gibi belirtiler ile görülebiliyor. Üzüntü, stres ve şok tarzındaki ağır travmalar sonrasında kalp kası üzerinde zayıflama ve balonlaşma ile ortaya çıkıyor. Kırık kalp sendromu, kalp krizine benzer belirtiler gösterirken tedavi edilmezse ölüme kadar götürebiliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan özel bir hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kırık kalp sendromunun tedavi edilmeyen hastalarda kalp yetersizliğinin kalıcı olabileceğini ve beraberinde ani ölümleri getirebileceğini ifade ederek, kalp hastalığı olmayan bireylerde bile ani bir üzüntü, kayıp veya fiziksel şiddet sonrası kalp krizi gelişebileceğini söyledi.

"ANİ ÖLÜMLER YAŞANABİLİR"

kalp2

Bu hastalığın kadınlarda görülme ihtimalinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu söyleyen Uzman Dr. İsmail Erdoğu, "İnsan duygusal bir varlıktır. Mutluluk, huzur ve sevgiyle sağlığı iyileşebilen bir yapıya sahiptir. Huzursuzluk ve mutsuzluk ise insan ömrünü kısaltan etkenler arasındadır. Kalp hastalığı olmayan bireylerde bile ani bir üzüntü, yakınlarının kaybı veya fiziksel şiddet sonrası kalp krizi gelişebilir. Bu tür krizler genellikle damarda bir tıkanmadan değil, geçici bir daralmadan kaynaklanır. Daralma sonucunda kalpte bir balonlaşma meydana gelir ve bu süreçte beklenmedik ani ölümler yaşanabilir. Kişinin yaşadığı stres, üzüntü ve anksiyete bu durumu tetikleyebilir. Bu tarz durumlarda göğüs ağrısı hisseden hastaların vakit kaybetmeden hastaneye başvurması gerekir" dedi.

"KONTROL ALTINA ALINABİLİR"

üzgün şanssız hüzünlü

Stres veya üzüntü durumlarında ortaya çıkan göğüs ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erdoğu, "Hastanın hastaneye yatırılması, ritim bozukluğunun uygun tedavi yöntemleriyle düzeltilmesi sayesinde kalıcı bir bozukluk oluşmadan hastalık kontrol altına alınabilir. Ancak tedavi edilmeyen hastalarda kalp yetersizliği kalıcı olabilir ve ani ölümler meydana gelebilir.

STRES DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN AĞRIYA DİKKAT!

kalp krizi fenalaşma bayılma

Bu yüzden stres veya üzüntü durumlarında ortaya çıkan göğüs ağrılarına dikkat edilmelidir. Bu hastalığın kadınlarda görülme ihtimali erkeklere göre daha yüksektir. Kadınlarda bu hastalığın daha sık görülme nedeni, özellikle menopoz döneminden sonra ortaya çıkan hormanal değişiklikler ve buna bağlı ortaya çıkan duygusallığın yüksek olmasıdır. Stresin yoğun yaşandığı dönemlerde kadınlarda tansiyon ve ritim bozuklukları daha sık görülmektedir.

'SEVGİ İYİLEŞTİRİR'

14 Şubat Dünya Sevgililer Günü yaklaşıyor. Sevgi, herkese iyi gelen bir duygudur. Hem hastalar hem de sağlıklı bireyler için ulaşılması kolay ve karşılıklı bir eylemdir. Sevgi iyileştirir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
stres Kalp‎
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.