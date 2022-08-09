Kadınlarda erkeksi yüzün sebebi nedir?

Bu işlemde bu kaş kemiği alnın burun içine düzgün bir şekilde akması için indirilir, gözlerin açılması için göz çevresindeki yörünge kenarları ve kemik küçültülür, alın yuvarlaklaştırılır ve yumuşatılır. Aynı işlem sırasında saç çizgisini yeniden şekillendirebilir ve alçalabilir ve kaşları daha kadınsı hale getirmek için kaldırabilir ve şekillendirilebilir. Uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde sonuçlar oldukça başarılıdır.

Kaş kemiğinizin belirginliğine, frontal sinüs duvarınızın kalınlığına, sinüsünüzün büyüklüğüne ve genel olarak alnınıza göre kullanabilecek farklı teknikler vardır. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, günümüzde oldukça popüler hale gelen çekik gözlere sahip olmanın yeni yolu olarak bilinen Brow Bone Shaving, kaş kemiği törpüleme yöntemini sizler için anlatıyor.

NELER DEĞİŞİR?

İşlem, kaş kaldırma veya saç çizgisi düşürme/geliştirme ameliyatı ile birleştirilebilir. Kesi veya yara izinin yeri alın anatominize, saç çizginize ve aynı anda başka prosedürler uygulanıp uygulanmadığına bağlı olacaktır. Saç çizgisi düşürme/geliştirme ameliyatı genellikle kaş kemiği küçültme ameliyatı ile aynı zamanda yapılır. Alnın üst kısmındaki kemik yumuşatılıp yuvarlaklaştırılabilir ve gözler daha parlak ve daha açık hale getirilebilir.

MERAK EDİLENLER

Ameliyat öncesi detaylı görüntüleme yapılması gereklidir. Hastalara genel anestezi uygulanması tercih edilir. İşlem 2 -3 saat içinde tamamlanır ve bir gün hastanede gözlem altında kalınması gerekir.

Ameliyat sonrası iyileşme tipik olarak 1-2 hafta sürer ve çoğu hasta bu süre bittikten sonra işe dönmeyi bekleyebilir.

Prosedür olarak diğer işlemlere aynı gibi gözükse de incelik ve uzmanlık isteyen cerrahi bir süreçtir. Mutlaka alanında uzman hekimler tarafından işlem gerçekleştirilmedir. Yanlış işlemler geri dönüşü zor sonuçlara yol açabilir.



