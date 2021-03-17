Kadınlarda kısırlık neden olur? Kısırlığın çözümü var mı?

Kısırlık çözümü olan bir sorundur, çözümü olmayan vaka sayısı oldukça azdır. Kısırlık tanısı koyulabilmesi için yapılması gereken tetkikler ve muayeneler vardır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra ancak kısırlık tanısı koyulabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda kısırlığın birden fazla nedeni olduğu ve kadınların yaklaşık %15’inde kısırlığın nedeni tam olarak belirlemediği bulunmuştur. Kadınlarda kısırlığa sebep olan nedenler ise;
Yumurtalama bozuklukları: En sık görülen kısırlık sebebidir. Yumurtalama olmazsa döllenme ve gebelik oluşmuyor. Yumurtalama bozukluğunda ise yumurtalama ya hiç olmuyor ya da düzensiz olup seyrek gözüküyor. Adet düzeninin olmaması hatta bazen hiç görülmemesi yumurtalama bozukluğu olduğun işaretidir. Unutmamak gerekir ki düzenli adet döngüsü olan kişilerde de yumurtalama bozuklukları görülebilir. Yumurtalama bozuklukları üç nedene dayanabilir bunlar:
Tüplerin hasarlı ya da tıkalı olması: Tüpler kısmen veya tamamen tıkalı olabilir. Bu durum sperm ile yumurtanın buluşmasını engeller ve döllenme ile gebeliği gelişmemesine sebep olur. Tüplerdeki hasarların sebebi ise geçirilmiş enfeksiyon, endometriozis (çikolata kisti), geçirilen ameliyat sonrası kalan karın içi yapışıklıkları gibi nedene bağlı olabilir. Tüpler dış gebelik sonucu da zarar görebilir.
Endometriozis: rahim içini döşeyen endometrium dokusunun rahim dışına gelmesidir. Sıklıkla karşılaşıldığı bölge rahimi yerinde tutan bağlardır. Bunun haricinde ise rahim yüzeyi, tüpler ve yumurtalıklarda görülür. Endometriozis rahim içini döşeyen dokular gibi hormonlara duyarlı hale gelir ve adet sırasında kanar. Karın içinde oluştuğu için yapışıklıklara sebep olur. Yumurtalıklara yerleştiği zaman kist oluşumuna sebep olabilir. En sık karşılaşılan belirtileri ise adet dönemi öncesinde ve adet sırasında yaşanan ağrı, cinsel ilişki esnasında ve sonrasında ağrı, düzensiz şiddetli adet dönemleri ve kısırlıktır. Endometriozis bazı kadınlar hiç belirti vermeyebilir. Endometriozis sorunu yaşayan kadınların %50’sinin çocuk sahibi olabilmeleri için tedavi olması gerekir.
Rahim ağzı problemleri: Rahim ağzındaki yapısal ya da enfeksiyon kaynaklı salgı sebebiyle yaşanan sorunlar kısırlığa sebep olabilir. Rahim ağzından salgılanan mukus spermlerin genital yoldan taşınmasında etkili olur. Östrojen ve progesteron hormonları etkilediği için miktarı ve niteliği değişir. Kimi vakalarda ise polip gibi iyi huylu tümörlerde kısırlığa sebep olabilir.
Alerjik nedenlerden kaynaklı problemler: Erkeğin sperm hücresinde ya da mukus salgısında alerjik etkenler bulunabilir. Bu alerjik durumların tespiti zor olmakta beraber kısırlığa neden olabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum