Kadınlarda kısırlık neden olur? Kısırlığın çözümü var mı?

Kısırlık çözümü olan bir sorundur, çözümü olmayan vaka sayısı oldukça azdır. Kısırlık tanısı koyulabilmesi için yapılması gereken tetkikler ve muayeneler vardır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra ancak kısırlık tanısı koyulabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda kısırlığın birden fazla nedeni olduğu ve kadınların yaklaşık %15’inde kısırlığın nedeni tam olarak belirlemediği bulunmuştur. Kadınlarda kısırlığa sebep olan nedenler ise;

Yumurtalama bozuklukları: En sık görülen kısırlık sebebidir. Yumurtalama olmazsa döllenme ve gebelik oluşmuyor. Yumurtalama bozukluğunda ise yumurtalama ya hiç olmuyor ya da düzensiz olup seyrek gözüküyor. Adet düzeninin olmaması hatta bazen hiç görülmemesi yumurtalama bozukluğu olduğun işaretidir. Unutmamak gerekir ki düzenli adet döngüsü olan kişilerde de yumurtalama bozuklukları görülebilir. Yumurtalama bozuklukları üç nedene dayanabilir bunlar:

Yumurtalıklardaki yumurta üretimini uyaran hormonların doğuştan eksik olmasıdır. Bu nedenden kaynaklanan yumurtalama bozukluklarında hiç adet kanaması görülmez.

Prolaktin hormonunun normalden fazla salgılanması diğer bir nedendir. Genellikle iyi huylu tümörden kaynaklanabilir ya da hiçbir nedeni bulunmayabilir. İyi huylu tümörden kaynaklanan durumlarda cerrahi yollara başvurulabilir. Nedeni bulunamayan durumlarda ise ilaç tedavileri ile prolaktin seviyesi normal düzeye getirilir.

Politistik over sendromundan kaynaklanabilir. Bu hastalıkta adet döngüsü düzensiz ve seyrek görülür. Bazı vakalarda hiç adet görülmezken bazı vakalarda adet döngüsü normal olabilir. Politisik over sendromu yaşayan kişiler genelde şişmanlamaya yatkındır ve cilt – saçlarında yağlanma, sivilce problemi sıklıkla yaşanır. Yumurtalıklarında normalden fazla yumurta bulunur ve bu yumurtalar erkeklik hormonu salgılayarak normal yumurtaların gelişmesini engeller.

Tüplerin hasarlı ya da tıkalı olması: Tüpler kısmen veya tamamen tıkalı olabilir. Bu durum sperm ile yumurtanın buluşmasını engeller ve döllenme ile gebeliği gelişmemesine sebep olur. Tüplerdeki hasarların sebebi ise geçirilmiş enfeksiyon, endometriozis (çikolata kisti), geçirilen ameliyat sonrası kalan karın içi yapışıklıkları gibi nedene bağlı olabilir. Tüpler dış gebelik sonucu da zarar görebilir.