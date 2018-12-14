Kadınlarda ruhsal ve duygusal değişimler

Kabul edelim, hormonlarımız bizi yönetiyor. Ergenlikten, menapoz dönemine kadar her kadın, her döneminde farklı duygular yaşıyor.

Bu duygusal değişimler özellikle hangi dönemlerde oluyor derseniz;

PMS (Premenstrual Sendrom)

Kanama başlamadan 7-10 gün önce başlayan PMS, iştah değişikliği, depresyon, şişkinlik, mutsuzluk gibi durumlarla kendini belli eder. Östrojenin düşmesiyle kadınların çoğu, bu durumları yaşar. Kanama başladıktan sonra bu sıkıntılar geçer.

STRES

Stresin etkilemediği bir durum yok maalesef. Eğer hayatınızda çok stresli bir dönemdeyseniz hormonlarınızdan bu durumdan etkileniyor ve ruhsal değişimler çok sıklaşıyor.

HORMONAL HASTALIKLAR

Hipotiroid, östorjen- progesteron dengesizlikleri gibi hormonal durumlarda kadınlar daha sinirli, depresif olabiliyor.

GEBELİK

Hormonların en değişken olduğu dönemlerden biri de gebeliktir. Ağlama isteği, hassasiyet bu dönemlerde artabiliyor.

MENAPOZ

Bu dönemde sıcak basmaları, uykusuzluk, libido düşüklüğü gibi hormon seviyelerinin azalmasından kaynaklı değişimler yaşanır.

Egzersiz yaparak hem fiziksel hem de mental olarak rahatlama sağlayabilirsiniz. Egzersizle beraber endorfin üretimini tetikleriz ve kendimizi daha iyi hissederiz. Bir süre uzun saatler yorucu egzersizler yapmak yerine düzenli ve hafif düzeyde yapacağınız egzersizler daha faydalıdır.

Çok fazla kafein tüketmek, mental durumunuzu etkiler ve sizi daha sinirli, yorgun yapabilir. Günlük kahve tüketim miktarınız hormonlarınızı etkiliyor. Alkol de kafein gibi vücudunuzu olumsuz etkileyerek ruhsal dalgalanmalarınıza sebep olabiliyor.

Beslenme düzeniniz ile mental sağlığınız arasında oldukça büyük bir bağ bulunuyor. Paketli gıdalar, hazır yiyecekler, şeker tüketimi vs. sizin mutsuz olmanıza sebep oluyor. Hormonlarınızın seviyelerini değiştirdiği için mutsuzluk kaçınılmaz!

Vitamin- mineral eksiklikleri sizi daha yorgun ve depresif yapabiliyor. Düzenli aralıklarla tüm değerlerinize baktırmalısınız. Antidepresanlara sarılmadan önce yapılması gereken ilk şey!

Uyku süresinin azalması, uykudan alacağınız faydayı azaltarak ruhsal değişimlere sebep oluyor. İştah kontrolünüz de bile etkisi olduğunu unutmayın.

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Dyt. Fulya Bozdemir



