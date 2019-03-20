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Kadınları gerçek kraliçelere dönüştüren dönüşümler!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 20.03.2019 11:34 | Son Güncelleme

Başkasının ne düşündüğü önemli değil, her kadın güzel. Rusya merkezli, Perezagruzka (yeniden başlatma) adlı uluslararası bir makyaj projesi sıradan kadınları, gerçek hayat kraliçelerine dönüştürerek bunu kanıtlamaya karar verdi. Biz bu muhteşem dönüşümlere hayran kaldık.

Kadınları gerçek kraliçelere dönüştüren dönüşümler!

Proje, kadınların kendilerini daha güzel hissetmelerini ve temelde birbirlerine benzer olsa da, tam olarak aynı olmadıklarından emin olmalarını amaçlamaktadır.

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Bazı kadınlar için yüzlerine gidecek saç modelleri, kimine cilt bakım tavsiyeleri verilirken bir diğerine diş sorunları için çözüm önerileri sunuldu.

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Proje sayesinde güzellik uzmanları iç problemlerimizin bakış açımızı etkilediği sonucuna vardı. Bu yüzden projeye bazı psikologlar da dahil oldu.

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Her kadının kendini anlattığı projede farklı hayat hikayeleri ortaya çıktı. Bununla birlikte, önce içsel güzelliğin, daha sonra dönüşümlerin ortaya çıkması sağlandı. Hepsi, artık gelecekte kendilerine nasıl bakması gerekiğini biliyor.

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Yine de, bu projelerin temel amacı, kadınlara ne kadar muhteşem olduklarını göstermek, kendilerine başka bir bakış açısıyla bakmalarını ve kendilerine eksikliklerini güvence vermelerini sağlamaktır.

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En sevdiğiniz dönüşüm hangisi?

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