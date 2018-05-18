Kadınları yeterince tanıyor musunuz?

Sizin için daha önce hiç duymadığınız 10 gerçeği topladık.

Çok az insanın bildiği gerçekler

1 / 11 Kadınların boynu erkeklere göre daha fazla döner. Erkek kafasını çevirdiğinde bütün vücuduyla döner kadın ise sadece boynunu döndürür. Bunun sebebi, kadın bedenindekş daha elastik olan kaslardır. Ancak sevgili kadınlar siz yine de boynunuzu çevirirken dikkatli olun. Çünkü Loyola Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar boyun ağrısını erkeklerden daha fazla yaşıyor.

2 / 11 Kadınlar uyurken duyarlıdır Bu gerçek, evrimsel bir sürecin sonucudur. Kadınlar uyurken bile seslere duyarlıdır. Ancak iyi haber, bu kural sadece yüksek ses tonlarında geçerlidir. Kötü haberse, kadınlar erkeklerden daha çok uyku bozukluğu yaşar.

3 / 11 Göğüslerin biri büyük, biri küçüktür Fark neredeyse görünmez ya da oldukça dikkate değer olabilir. Ancak her iki durumda da endişelenecek bir şey yoktur. Çünkü kimsenin simetrik göğüsleri yoktur. Bunun için birçok neden var. Örneğin, meme dokusu hacmi veya cildin elastikiyeti farklı olabilir.

4 / 11 Kadınlar erkeklerden daha rasyonel Kadınların daha duygusal oldukları ve erkeklerin daha rasyonel (aklın kurallarına dayanan) olduğu konusunda ortak görüşe rağmen, gerçeklik tam tersidir. Kadınlar bilişsel ve zeka testlerinde erkeklerden daha iyidir. Kadın beyninin korteksleri (kabuk) erkeklerden daha kalındır. Bu arada, erkeklerin daha yüksek beyin hacimleri vardır, bu da duygularda geniş bir rol oynar.

5 / 11 Kadınlar erkeklerden daha hızlı sarhoş olur Kadınların dokularında erkeklerden daha az su vardır. Bu ne anlama geliyor? Kadınlar erkeklerden daha hızlı sarhoş olurlar, çünkü vücutları kan dolaşımına ulaşmadan önce alkolü daha az sindirebilirler. Kadınlar erkeklerden daha az terler. Düşük su seviyesi ve dolayısıyla daha küçük kan hacmi nedeniyle, kadınlar erkeklerden % 12 daha düşük hemoglobin seviyelerine sahiptir.

6 / 11 Kadınların bağları daha güçlüdür Bunun nedeni, kadınların daha yüksek oksitosin düzeylerine sahip olmasıdır. Oksitosin, aşk hormonu olarak bilinir. Bağlanmayı destekler ve stresi azaltır. Oksitosin, anne-çocuk bağları ve hatta emzirmede bile etkilidir.

7 / 11 Selülit kötü bir şey değil Selülit tıbbı bir terim olmadığı gibi obezitenin de bir işareti değildir. Buna rağmen, “yanlış” yağları ve vücudumuzla baş edemeyen toksik maddelerin birikimini duymaya devam ediyoruz, ancak östrojen de dahil olmak üzere hormonların üretiminde yağ dokusu gerçekten önemli bir rol oynuyor. Sinemanın en güzel ve çekici kadınlarından biri olarak kabul edilen Marliyn Monroe'da bile selülit olabileceğini kabul edersek, bu durumu çokta kafaya takmamak lazım.

8 / 11 Kadınların organları 20'li yaşlarında hala değişmeye devam eder Sağlıksız bir yaşam tarzınız varsa değiştirmek için çok geç kalmış sayılmazsınız. Çünkü kadın bedeni yirmilerinde hala değişiyor ve büyüyor. Yani ,kemiklerinizi güçlendirmeye yardımcı olan muz ve badem yemeye devam edin. Kas güçlendirilmesi için egzersizler de iyi gelecek.

9 / 11 Kadınlar yaratıcılığa daha yatkındır Beyin bir ağdır ve içinde çok fazla tel ve bağlantı vardır. Çalışmalar, kadınların beyinlerindeki ağların erkeklerin beyinlerindeki ağlardan daha fazla bağlantılı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu, kadınların sorunları çözmede daha iyi olduğunu ve üretken olduğunu gösteriyor.

10 / 11 Yeni araştırmaya göre, Avrupa kökenli kadınların, erkeklere kıyasla doğal olarak sarışın olma olasılığı iki kat daha fazladır. Çalışma, bunun, doğuştan kadınlarda olabilecek sarışın genlerin dişilerde daha kalıcı olması ve erkeklerde ortadan kaybolması olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, evrimsel nedenlerden ötürü de olabilir, çünkü sarışın kadınların ilişkilerinde başarılı olma olasılığı daha yüksektir ve erkeklerin koyu saçlı olmaları halinde kadınlardan başarılı olma olasılıkları daha yüksektir. Elbette, bunların hepsi şimdiye kadarki ortaya çıkan varsayımlar. Şimdilik bilim adamları bu olayı “ilgi çekici bir gizem” olarak adlandırıyorlar.