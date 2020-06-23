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Kadınların Aşık Olduğu Erkek Tipleri

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar gizemi hala çözülemeyen ve erkekler için hala bir muamma olan karmaşık varlıklardır.

Kadınların Aşık Olduğu Erkek Tipleri

Kadınlar gizemi hala çözülemeyen ve erkekler için hala bir muamma olan karmaşık varlıklardır. Dolayısıyla her kadın farklı erkek tiplerinden hoşlanır. Kimi esmer, kara kaşlı kara gözlü olsun ister, kimi sarışın mavi gözlü Avrupai tiplerden hoşlanır, kimileri de kumral erkekleri cezbedici bulur. Bu konuda kadınlar birbirinden ayrılsa da ortak oldukları bir nokta vardır; o da bahsi geçen erkeklerin nasıl bir karaktere sahip oldukları... Genel anlamda kadınların vazgeçemediği erkek tiplerini belirli bir kalıba oturtabiliriz. Yani bazı erkekler vardır ki hemen her kadına hitap eder ve kadınları bir bakışıyla kendilerine aşık ederler. Öncelikle şunu söylemek gerek; bu erkekler kadınları nasıl etkileyeceğini bilen tiplerdir. Yani çok karmaşık gibi görünen kadınların aslında çok basit şeylerden mutlu olabildiklerini, yalnızca davranış şeklinin önemli olduğunu anlamışlardır ve aşk konusuna da oldukça vakıftırlar.

Kadınların Hoşuna Giden Erkek Tipleri Hangileridir?

1. Yemek yapan erkekler

yemek yapan erkek

Yemek yapabilen bir erkek maça 1-0 önde başlar. Çünkü kadınlar yemek yapan erkeklere bayılırlar ve onları çok romantik bulurlar. Yemek yapmak hep kadınların ulvi görevi gibi görülür. Kadınlarda bu durumdan bir hayli şikayetçidirler haklı olarak. Ancak yemek yapan erkekler kadınlar için bulunmaz bir nimettir. Özellikle çalışan bir kadınsanız ve eve geldiğinizde evde sıcacık ve enfes yemeklerle karşılanıyorsanız gerçekten çok şanslısınız. Ayrıca romantik akşam yemekleri de onlardan sorulur.

2. Serseri erkekler

serseri erkek

Kadınlar, garip bir şekilde serseri ruhlu ve nerede ne yapacağı belli olmayan tekinsiz yani "bad boy" olarak tabir edilen erkekleri çok çekici bulurlar. Aslında hiçbir özelliği yokmuş gibi görünen bu erkekler kadınları adeta mıknatıs gibi çekerler. Kibar ve çekici erkeklerse haklı olarak bu konuya hiç anlam veremezler ve isyan ederler ancak durum böyle. Kim bilir belki de bu erkekler kadınlara çok gizemli geliyordur ya da tamamen şeytan tüyüyle alakalıdır.

3. Spor yapan erkekler

spor yapan erkek

Bu erkek tipleri kadınların favorisidir. Çünkü sporcu erkekler kendine güvenen ve disiplin sahibi erkeklerdir. Kaslı ve atletik bir vücuda sahip erkekler kadınların ilgisini fazlasıyla çeker. En önemlisi de kadınlar sporcu erkeklerin yanlarında kendilerini güvende hissederler, bu da kadınların vazgeçemediği erkek özellikleri arasında ilk sırada yerini alır.

4. Müzisyen erkekler

müzisyen erkek

Müzisyen erkekler kadınları romantik tavırlarıyla ve söyledikleri şarkılarla kendilerine kolayca aşık edebilirler. Bu erkekler tıpkı kadınlar gibi hassas ve duygusaldır. Kadınların, çoğu erkekte arayıp da bulamadığı ilgi ve şefkat onlardadır. Bir de bu sanatçı ruhlu erkekler sahnede adeta parlarlar ve bambaşka bir kişiliğe bürünürler. İşte büründükleri bu hal kadınları hipnotize etmeye yeter.

5. Komik erkekler

gülen çift

Her daim neşeli olan bu erkekler kadınları nasıl eğlendireceklerini de iyi bilirler. Eşlerini sürprize boğarlar ve onların mutluluğu için her şeyi yaparlar. Kadınlar böyle erkeklerden hoşlanırlar çünkü onların yanında sıkılmak nedir bilmezler. Ancak komik olmakla şaklaban olmak arasındaki ince çizgiye dikkat etmek gerek. Kadınlar kendilerini zeki esprilerle güldüren entelektüel erkeklerden hoşlanırlar. Sırf bir kadını etkilemek için yapılan içi boş ve tuhaf espriler kadınlar için fazlasıyla iticidir.

6. Kendine güvenen erkekler

özgüven sahibi erkek

Kadınlara çekici gelen şey bir erkeğin özgüvenidir. Kendine güvenen erkekler kadınlarını sahiplenirler ve el üstünde tutarlar ancak onları kıskançlık gibi konularla sıkmazlar ya da kıyafetlerine karışmazlar. Bu erkekler, kadınların hoşlandığı erkek davranışlarını birebir yansıtırlar. Çünkü kadınlar pısırık, ne istediğini bilmeyen ve sürekli yönlendirilmeleri gereken erkeklerden nefret ederler. Kadınların çoğu yönlendirilmekten hoşlanır. Bu yüzden kadınlar kendine güvenen bir erkekle bir ömür geçirmenin hayalini kurarlar.

7. Mesleği doktorluk olan erkekler

doktor

Kadınlar doktorları ilk etapta dış görünüşleriyle değerlendirirler. Yani onları beyaz önlük içinde oldukça seksi bulurlar. Bir de uzun yıllar tıp eğitimi almış bu kişiler zorluk nedir bilirler. Hiçbir şey onları yıldıramaz, azimlidirler. Zekalarıyla etkileyemeyecekleri kadın da yok gibidir. Ayrıca insanları hayata döndüren birer kahramandır onlar! Bu yüzden kadınlar doktorları çok merhametli ve duyarlı bulurlar.

8. Hayvansever erkekler

hayvansever erkek

Kadınlar hayvansever erkekleri çok çekici bulurlar. Özellikle köpek sahibi olan ve onları düzenli olarak gezdiren erkeklerden çok daha fazla hoşlanırlar. Çünkü bu erkekler değer verirler ve sorumluluklarının bilincindedirler. Kadınlar hayvansever erkeklerden bir zarar gelmeyeceğini bilirler. Çünkü onlar sevecen ve yufka yüreklidir. Kadınlarına nazik davranırlar ve onları incitmekten korkarlar. İlgiye ve şefkate ihtiyacı olan kadınların hayallerini süslerler.

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