Kadınların estetiğe karşı ilgisi neden bu kadar fazla?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, kadınların estetik operasyonlara olan ilgilerinin altında yatan sebeplerini ve en sık tercih edilen işlemleri bizler için sıraladı.

Estetik operasyonların trendleri, yapılan yaş aralıkları ve cinsiyetlere olan dağılımı kadar hangilerinin daha sık tercih edildiği de önemli. En çok tercih edilen estetik operasyonlara bakıldığında da yine listenin tepesinde kadınlara yönelik operasyonların yer aldığını görmek mümkün.

ESTETİĞİN ALTINDA YATAN NEDEN NEDİR?

Yaklaşık olarak 1990’lı yılların başına kadar ünlüler gibi sürekli göz önünde olan kişilerin nasıl göründüğü son derece önemliydi. Artık 2000’li yıllar ile beraber sıradan bir kişinin de nasıl göründüğü önem kazanmaya başladı.

Bunun yanı sıra kadınlarda karşı cins tarafından beğenilme arzusunun erkeklere göre daha baskın olmasından dolayı estetik operasyonlar kadınlar arasında daha yaygın hale geldi.

Ayrıca kadınların yaşadığı boşanma, aldatılma, işten ayrılma gibi problemler onları daha çekici olmak istemeye iter. İş hayatında da görünüşün ön plana çıkması kariyer estetiğinin de ortaya çıkmasına neden olur.