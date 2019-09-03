KADIN

Kadınların estetiğe karşı ilgisi neden bu kadar fazla?

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Vücudu ve görünümü iyileştirmek her geçen yıl daha fazla önem kazandı. Her ne kadar erkekler arasında yapılan estetik operasyonlarının sayısı giderek artsa da kadınlar hala daha estetik uygulamalarda talep olarak liderliği koruyor.

Kadınların estetiğe karşı ilgisi neden bu kadar fazla?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, kadınların estetik operasyonlara olan ilgilerinin altında yatan sebeplerini ve en sık tercih edilen işlemleri bizler için sıraladı.

Estetik operasyonların trendleri, yapılan yaş aralıkları ve cinsiyetlere olan dağılımı kadar hangilerinin daha sık tercih edildiği de önemli. En çok tercih edilen estetik operasyonlara bakıldığında da yine listenin tepesinde kadınlara yönelik operasyonların yer aldığını görmek mümkün.

ESTETİĞİN ALTINDA YATAN NEDEN NEDİR?

Yaklaşık olarak 1990’lı yılların başına kadar ünlüler gibi sürekli göz önünde olan kişilerin nasıl göründüğü son derece önemliydi. Artık 2000’li yıllar ile beraber sıradan bir kişinin de nasıl göründüğü önem kazanmaya başladı.

Bunun yanı sıra kadınlarda karşı cins tarafından beğenilme arzusunun erkeklere göre daha baskın olmasından dolayı estetik operasyonlar kadınlar arasında daha yaygın hale geldi.

Ayrıca kadınların yaşadığı boşanma, aldatılma, işten ayrılma gibi problemler onları daha çekici olmak istemeye iter. İş hayatında da görünüşün ön plana çıkması kariyer estetiğinin de ortaya çıkmasına neden olur.

EN SIK TERCİH EDİLEN İŞLEMLER NELERDİR?

Kadınların en sık tercih ettiği estetik operasyonlar arasında uzun bir zamandır meme operasyonları bulunuyor. Meme büyütme, küçültme ya da dikleştirme işlemleri en sık tercih edilen estetik uygulamalar arasında zirvede yer alır.

İkinci sırada ise vücudu yeniceden şekillendirmeye yarayan liposuction işlemi geliyor. Her yıl bu işlemleri geçiren kadın sayısı giderek artar. Bu iki işlemi sırasıyla burun düzeltme, göz kapağı cerrahisi ve karın germe takip eder. Ayrıca gelişen teknoloji ile beraber ortaya çıkan minimal invaziv yöntemler de her geçen gün daha fazla kadının estetik müdahale yaptırmasını sağlar.

Bu işlemlerin kısa sürede yapılabilmesi ve 1-2 gün gibi oldukça kısa iyileşme sürecine sahip olması daha fazla kadının güzel görünmek için estetiğe başvurmasının nedenleri arasında yer alır.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
Facebook: @drturkyilmaz
Instagram: @drturkyilmaz
YouTube - Op. Dr. Burak Türkyılmaz

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Eller ve dekolte bakımını ihmal etmeyinEller ve dekolte bakımını ihmal etmeyin
Hepimizin sorunu! Önüne böyle geçinHepimizin sorunu! Önüne böyle geçin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın estetiği estetik

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Çukur yeni sezon transferi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu bomba gibi geliyor

Çukur yeni sezon transferi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu bomba gibi geliyor

Daha önce bilmiyorduk! Bu çözüm imdadınıza yetişecek

Daha önce bilmiyorduk! Bu çözüm imdadınıza yetişecek

Hepimizin sorunu! Önüne böyle geçin

Hepimizin sorunu! Önüne böyle geçin

Keçiboynuzu pekmezini kan yapar diye biliyorduk ama...

Keçiboynuzu pekmezini kan yapar diye biliyorduk ama...

Mucize doğum! Annesinin beyin ölümünden aylar sonra doğdu

Mucize doğum! Annesinin beyin ölümünden aylar sonra doğdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mükemmel görünümlü bir vücut için öneriler

Mükemmel görünümlü bir vücut için öneriler

Ovalamaya gerek yok! Saç boyası izlerinden bu hilelerle kurtulun

Ovalamaya gerek yok! Saç boyası izlerinden bu hilelerle kurtulun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eller ve dekolte bakımını ihmal etmeyin

Eller ve dekolte bakımını ihmal etmeyin

Hepimizin sorunu! Koltuk altı kararmasının önüne evdeki çözüm yollarını kullarak geçin

Hepimizin sorunu! Önüne böyle geçin

Herkesin sorunu olan istenmeyen bölgesel yağlara soğuk çözüm

Herkesin sorunu olan istenmeyen bölgesel yağlara soğuk çözüm

Gıdı sarkmasına dikkat

Gıdı sarkmasına dikkat

Örümcek ağı estetiği ile mezoterapinin mükemmel uyumu

Örümcek ağı estetiği ile mezoterapinin mükemmel uyumu

Mezoterapi ile gençliğinizi geri kazanın

Mezoterapi ile gençliğinizi geri kazanın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.