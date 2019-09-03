Kadınların estetiğe karşı ilgisi neden bu kadar fazla?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, kadınların estetik operasyonlara olan ilgilerinin altında yatan sebeplerini ve en sık tercih edilen işlemleri bizler için sıraladı.
Estetik operasyonların trendleri, yapılan yaş aralıkları ve cinsiyetlere olan dağılımı kadar hangilerinin daha sık tercih edildiği de önemli. En çok tercih edilen estetik operasyonlara bakıldığında da yine listenin tepesinde kadınlara yönelik operasyonların yer aldığını görmek mümkün.
ESTETİĞİN ALTINDA YATAN NEDEN NEDİR?
Yaklaşık olarak 1990’lı yılların başına kadar ünlüler gibi sürekli göz önünde olan kişilerin nasıl göründüğü son derece önemliydi. Artık 2000’li yıllar ile beraber sıradan bir kişinin de nasıl göründüğü önem kazanmaya başladı.
Bunun yanı sıra kadınlarda karşı cins tarafından beğenilme arzusunun erkeklere göre daha baskın olmasından dolayı estetik operasyonlar kadınlar arasında daha yaygın hale geldi.
Ayrıca kadınların yaşadığı boşanma, aldatılma, işten ayrılma gibi problemler onları daha çekici olmak istemeye iter. İş hayatında da görünüşün ön plana çıkması kariyer estetiğinin de ortaya çıkmasına neden olur.
EN SIK TERCİH EDİLEN İŞLEMLER NELERDİR?
Kadınların en sık tercih ettiği estetik operasyonlar arasında uzun bir zamandır meme operasyonları bulunuyor. Meme büyütme, küçültme ya da dikleştirme işlemleri en sık tercih edilen estetik uygulamalar arasında zirvede yer alır.
İkinci sırada ise vücudu yeniceden şekillendirmeye yarayan liposuction işlemi geliyor. Her yıl bu işlemleri geçiren kadın sayısı giderek artar. Bu iki işlemi sırasıyla burun düzeltme, göz kapağı cerrahisi ve karın germe takip eder. Ayrıca gelişen teknoloji ile beraber ortaya çıkan minimal invaziv yöntemler de her geçen gün daha fazla kadının estetik müdahale yaptırmasını sağlar.
Bu işlemlerin kısa sürede yapılabilmesi ve 1-2 gün gibi oldukça kısa iyileşme sürecine sahip olması daha fazla kadının güzel görünmek için estetiğe başvurmasının nedenleri arasında yer alır.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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