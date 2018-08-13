Kadın göğüsleri çiçek saksılarına dönüştü, siparişlere yetişemiyor

En son sahip olunması gereken ev aksesuarı belki de göğüslerinize benzeyen bir saksıdır. Ancak kadınlar, kadın bedenlerinin çeşitliliğini kucaklamak için göğüslerine benzeyen saksı siparişi veriyor.

İskoçya Edinburgh'ta yaşayan Emma Low'un bu ilginç aksesuarı yapması aslında sadece erkek arkadaşına hediye olarak vermesiyle başlamış. Kendi göğüslerinden ilham alan ve bunu çiçek saksısına dönüştüren Emma, bu tasarımının trend olacağını aklının ucundan bile geçirmemiş. Ancak arkadaşları ve ailesinden gelen siparişler onu göğüs temalı saksıları üretmeye zorlamış.

Kadınlar isterlerse daha önceden yapılmış bir saksıyı da sipariş edebiliyor, isterlerse fotoğraflarını Emma'ya gönderip göğüslerine benzer bir saksıyı da yaptırabiliyorlar.

Web sitesine göre, Emma "şekil, boyut, cinsiyet veya cilt renginden bağımsız olarak herkes için kapsayıcı" saksılar üretme misyonunda. Bricks magazine konuşan Emma verdiği demeçte şöyle konuşuyor: ''Çilli göğüslerden, sarkık olanlara ya da büyük meme ucuna sahip olanlara kadar hepsi gerçek bir kadını temsil ediyor. Kadın bedenlerinin çeşitliliğini kucaklıyoruz aslında.''

Şirketin popülaritesi arttıkça, kadınlar kendi göğüslerinden esinlenerek saksı sipariş etmeye başladı. Ancak, yoğun sipariş trafiğine yetişmekte zorlanan Emma, ''çok küçük bir şirket olduğunu birkaç hafta içinde özel isteklere dönebileceğini'' söylüyor.

'Pot Yer Tits Away Luv' adındaki instagram sayfasının 45 binden fazla takipçisi bulunuyor.