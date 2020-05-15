2008 anketine göre kadınların yaklaşık % 80'i yanlış beden sütyen giydiğini öğrendikten sonra birçok kadının külot seçimlerinde de yanlış tercihler yaptığı ortaya çıktı. Bununla birlikte, sıklıkla boyundan bağlı kıyafetler giymek ağrılara , çok dar pantolonlar tercih etmek de sindirim problemlerine neden olabiliyor. Genel kıyafet hatalarını ve nasıl daha iyi giyineceğimizi araştırdık. İşte kadınların hayatını zorlaştıran giyim hataları.

Kadınların hayatını zorlaştıran giyim hataları! Sağlığı bile etkiliyor

SÜTYENİ YANLIŞ ŞEKİLDE GİYMEK Sütyeninizin arkası omuzlarınıza doğru çıkıyorsa bu yanlış bir kullanım şekli olacaktır. Sırtınızdaki destek eksikliği omuz ağrıları yaşamanıza neden olabilir. Kendi ölçülerinize uygun sütyen satın alın, sırt bandının yatay olmasına dikkat edin.

YANLIŞ TİP SÜTYEN GİYMEK Göğüslerinize tam olarak oturmayan sütyen kupu göğüsleriniz için doğru desteği vermeyebilir. Örneğin yuvarlak ve büyük göğüsleriniz varsa büyük kuplu sütyen, gözyaşı damlası şeklinde göğüsleriniz varsa diğer göğüs tiplerine göre daha kolay sütyen bulursunuz. Göğüsler yuvarlak ama biraz daha az doludur. Dalma tarzı sütyen kullabilirsiniz. Balconette tarzı sütyen ise daha küçük ve orta büyüklükteki göğüsler içindir.

POPO ŞEKLİNE YANLIŞ KÜLOT GİYMEK Vücut şeklinize uygun olmayan iç çamaşırları seçmek kendinizi rahatsız hissetmenize neden olabilir. Armut şekli kalçaya sahip kadınlar: İncecik bir bel ve bel kıvrımından sonra dolgun kalçalar armut vücut tipini tanımlar. Örnek vermek gerekirse aldğınız bir kot pantolon kalçalarınıza oturuyor ancak belinize bol geliyorsa armut şekilli bir kalçaya sahipsiniz demektir. Bu size benziyorsa klasik bikini şeklindeki külotları tercih edebilirsiniz. Bu tarz külotlar kalçalarınızı muntazam bir şekilde saracak ve gün boyu kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Ters çevrilmiş V şeklindeki kalçalar: Bu kalça şekline sahip olanların kasları daha gevşektir. V biçimli kalçalar üst kısımdan dolguncadır ve kalça kasına doğru aşağı inerek incelir. Hipster şekli külotlar idealdir.

Kum saati vücut şekline sahip olan kadınlar; geniş omuzlar, ince bel ve geniş kalçaları tanımlar. Moda uzmanları bunun için yüksek belli iç çamaşırlarını öneriyor. Popoyu kaldıran korseli külotlar kalçalarınızın daha sıkı ve daha dar görünmesini sağlayacaktır. Likralı modeller de kalçalarınızı toplayacaktır. Hipster ve brazilian tipli külotlar geniş kalçalı kadınların vücutlarının çok daha orantılı ve kadınsı görünmesini sağlar. Siyah, lacivert, kahverengi gibi koyu renkler tercih etmeniz kalçalarınızı daha dar gösterecektir. Atletik vücut şekline sahip kadınlar: Bu vücut şekli normal ya da küçük göğüsler, geniş omuzlar, omuzlara simetrik kalçalar ve oyuntusuz bir bel görünümüne sahip vücudu tanımlar. Atletik vücut tipleri tipik olarak tanımlanmış kaslar ve muhtemelen daha geniş omuzları ifade eder. Bu vücut tipine sahip olanlar bacak kaslarını ortaya çıkaran belde oturan tanga türü iç çamaşırlarını kullanabilirler.

ÇOK DAR GİYİNMEK GÖMLEKTE BOŞLUĞA NEDEN OLUR Çok sıkı giyinmek düğmeler arasında boşluk oluşturabilir. Bu rahatsızlığa ve zor nefes almaya neden olabilir. Bir gömlek giydiğinizde gömleğin düz ve pürüzsüz olduğundan ve düğmeler arasında boşluk olmadığından emin olun. Bunun yerine daha bol kesim gömlekler tercih edebilirsiniz.

KESKİN AKSESURLAR GİYMEK Örme kazak giyeceğiniz gün keskin aksesur takmaktan uzak durun. Aksesuarlar giysilerinize takılabilir ve kırılmalarına neden olabilir.

ÇOK DAR PANTOLON GİYMEK Çok sıkı pantolon giymek sindirim sorunlarına veya mide yanmasına neden olabilir. Doğru seçim yapmak için pantolonu giydikten sonra iki parmak boşluk kalması önemli. Eğer bu olmuyorsa bir büyük bedenle değiştirin.

BÜTÜN YAZ PARMAK ARASI TERLİK GİYMEK Parmak arası terlik ayağınıza hiç destek vermiyor. Bu, ayaklarınızın bütün yaz boyunca daha fazla baskı altına alınacağı anlamına gelir. Parmak arası terlikleri yalnızca sahile gitmek için kullanın veya parmak arası terliklerle ayaklarınıza daha fazla destek veren diğer ayakkabılar arasında geçiş yapın.