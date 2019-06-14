Kadınların kabusu ama utandıkları için paylaşamıyorlar! Mesane zayıflığı cinsel hayatı bile etkiliyor

Fazla Kilolu Olmak, Obezite: Aşırı kilolularda karın içi basınç artmakta ve idrar kaçırma daha sık olmaktadır. Kalıtımsal Sebepler: Bazı kadınların destek dokuları ve bağları doğumlarından itibaren zayıftır ve idrar kaçırmaya yatkındırlar.

İlerleyen Yaş: Menapoz oluşunca ve yaşın ilerlemesiyle ve östrojen hormonunun azalmasıyşa leğen kemiği içindeki mesane ve rahmi yerinde tutan destek dokular zayıflamakta ve idrar kaçırma, üriner inkontinans artmaktadır.

Artan idrarın oluşturduğu basınç, mesane boynunun damlatma tarzında idrar kaçırmasına neden olur. Diyabet, geniş pelvik operasyonlar, omurilik yaralanmaları, prostat büyümesi ve multipl skleroz gibi bazı kas hastalıklarında sık görülmektedir.

Menopoz ve obeziteyle de ortaya çıkabilir. Gülme, öksürme, hapşırma ve hatta egzersiz yaparak baskı altına alındığında sızıntıya izin veren zayıf pelvis taban kaslarına sahip olmanızdan da kaynaklanabilir.

Mesane zayıflığı ya da idrar tutamama, istemeden idrarı kaçırma durumudur. Farklı nedenleri ve birkaç tipi vardır.

Kabızlık: Ikınma, destek dokuları zayıflatmaktadır.

Pekçok kadın bu nedenlerle özgüvenlerini yitiriyor. Kimi çalışma ortamında tuvalete erişimin kolay olmadığını, kimi spor salonuna gidemediğini hatta sızıntı korkusuyla cinsel ilişkiye giremediğini söylüyor.

40 yaşında bir oğlu olan ve idrar kaçırma sorunu yaşayan Andrea, ''Bu sorunun duygusal bir etkisi de var. Beni yaşlı hissettiriyor. Ve sorunumu birçok kişi bilmiyor. Bu hala benim sırrım'' diye konuşuyor.

PEKİ NE YAPABİLİRSİNİZ?

Güveninizi kaybetmenize ya da hayatınızı etkilemesine izin vermeyin. Sızıntı olasılığını azaltmak ve gerçekleştiğinde kendinizi güvende hissettiğinizden emin olmak için yapabileceğiniz pek çok basit şey vardır. Birçok kadın, kendilerini kaçaklara karşı korumak için sıhhi havlular kullanır, ancak bunlar büyük miktarda idrarla baş edemez. Öyle ki, başa çıkmak için özel olarak tasarlanan özel ürünler kullanabilirsiniz.

Alkol ve kahve tüketimini daha az tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Fazla baharat tüketimi, asitli turunçgiller (portakal, greyfurt gibi) mesanenin daha aktif olmasına neden olabilir. Bu yüzden ço sık tüketmeyin.