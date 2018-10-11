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Kadınların mor kabusu! Varisi olanlara 5 öneri

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 11.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Hemen hemen bütün kadınların derdi olan varis kirli kanı vücuttan toplayıp kalbe taşıyan toplardamarların görevlerini yeterince yapamamaları sonucu oluşuyor. Bacaklarda damarlarda belirginleşme, ağrı, şişme, hassasiyet ve ağırlık hissi belirtileriyle ortaya çıkan varise karşı neler yapılmalı? Liv Hospital Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aslım varisi olanlara önerilerde bulundu.

Kadınların mor kabusu! Varisi olanlara 5 öneri

KADINLARIN MOR KABUSU, VARİS

Bacaklarda damarlarda belirginleşme, ağrı, şişme, hassasiyet ve ağırlık hissi belirtileriyle ortaya çıkan varis tanısında renkli doppler ultrasanografi artık olmazsa olmazlardan. Liv Hospital Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aslım varisi olanlara önerilerde bulundu.

VARİS NASIL OLUŞUYOR?

Varis kirli kanı vücuttan toplayıp kalbe taşıyan toplardamarların görevlerini yeterince yapamamaları sonucu oluşuyor. Bu damarların içinde kan akışının kalbe doğru tek yönlü akmasını sağlayan kapakçıklar yer alıyor. Çeşitli etkenler nedeniyle kapakçıklarda hasar, bunun sonucunda da kaçak oluşabiliyor. Kapakçıklarda ortaya çıkan sorun yüzünden toplardamarlar işlevlerini yeterince iyi yapamayınca kan bacaklardaki damarlarda birikiyor. Kanın birikmesi sonucunda damar içinde oluşan basınç artışı kronik hale dönüştüğünde de toplardamarlarlar elastikiyetlerini kaybederek genişliyor ve dışarıdan gözle görülür hale geliyor.

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VARİSİ OLANLARA 5 ÖNERİ

Bol bol hareket edin. Yürüyüş başta olmak üzere yüzme ve bisiklet gibi sürekliliği olan spor türleri her gün düzenli olarak yapın. Varise karşı etkili olan egzersizler de büyük fayda sağlıyor. Ancak bacaklarla yapılan ağırlık egzersizlerinden ise kaçınmak gerekiyor.
Bir saatten uzun süre oturmaktan kaçının.
Sabit pozisyonlarda ya da ayakta çalışıyorsanız mümkün olduğunca hareket etmeye özen gösterin. Örneğin öğretmenler dersi gezerek anlatmalı, masa başında çalışanlar her yarım saatte bir ayağa kalkıp dolaşmalı. Oturdukları yerden ayaklarını parmak uçlarının üzerine kaldırmayı da ihmal etmemeli.
Yer çekiminin etkisinden kurtulmak için dinlenirken ayaklarınızı yüksekte tutun.
Akşamları eve geldiğinizde düzenli olarak günde 1 kez soğuk suyla bacaklarınıza duş yaptırın, soğuk su damarlardaki büzücü etkisinden faydalanarak birikmiş kirli kanı azaltmada etkilidir.

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BUNLARDAN KAÇININ

Kilo almamaya, hareketsiz kalmamaya özen gösterin.
Sigara içmeyin ve alkol tüketimini sınırlandırın.
Çok sıcak suyla banyo yapmak da, damarların sıcak etkisi ile çaplarında genişlemelere ve mevcut kan akımında yavaşlamaya ve bu damar sistemi içerisinde dolaşan kan miktarında artışına yol açabiliyor. Bu etkilerin sonucunda da varisler daha hızlı ilerliyor. Dolayısıyla sauna ile kaplıca gibi sıcak mekanlardan uzak durmakta fayda var. Kan akımını zorlaştırdığı için çok dar giysiler giyilmemeli, kemerler fazla sıkılmamalı ve külotlu çorapların bel kısmını sıkmamasına da özen gösterilmeli. Yine ofis çalışanları veya ev hanımları bacak bacak üstüne atarak oturmaktan kaçınmalı. Aksi halde özellikle kadınlarda diz arkalarında sık olarak görülen varisler oluşuyor.

GÜNLÜK EN AZ 2 LİTRE SU İÇMEK ŞART

Varis veya toplardamar yetersizliğinin beslenme ile de ilişkisi var. Toplardamar sağlığı için hayvani yağlardan uzak kalmalı veya bunların tüketimi azaltılmalıdır. Günde en az 5 kez meyve sebze tüketilmeli, günlük en az 2 litre su veya şekersiz çay (tercihen yeşil çay) içilmeli. Pirinç, makarna, müsli, alkol ve kahve tüketimi de kısıtlı tutulmalı.

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