KADIN

Kadınların para harcadığı tuhaf ürünler

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 10.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

Yaşamı boyunca, bir kadın sadece makyaj ürünü için yaklaşık 60 bin lira harcıyor. Ancak kadınların para harcadığı tek şey bu değil. Tüm kadınları seviyoruz ancak bu tuhaf listede garip alışveriş alışkanlıklarını görmeye hazır olun.

İşte kadınların para harcadığı 12 ilginç ürün...

Bu tuhaf ürünlerin alıcısı çok

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Yastıkla ilişki

Yastıkla ilişki
Bu yastıkların popülaritesi gerçekten şaşırtıcı. Ama sanırız herkes bazen yalnız oluyor öpüşmek için birini arıyor.
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Acil durum sütyeni

Acil durum sütyeni
Hayatınızı kurtarabilecek bir nesne! Dr. Elena Bodnar tarafından icat edilen bu sütyen iki adet gaz maskesine dönüşebiliyor. Acil durumlarda çıkarmanız önerilir.
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Cinsel organın belli olmaması için

Cinsel organın belli olmaması için
Cinsel organınızın belli olmasından rahatsız oluyorsanız bu pratik ürünü iç çamaşırınızın içine yapıştırabilirsiniz.
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Kadınlar için ayakta işeme aparatı

Kadınlar için ayakta işeme aparatı
Tıbbi silikondan hijyenik bir şekilde üretilen aparat, geniş tarafından sızdırma yapmayacak şekilde vücuda bastırıldıktan sonra işeme eylemi gerçekleştiriliyor. 'Bunu kim alır ki?' demeyin, aparatı üreten firma 5 milyondan fazla sattığını söylüyor.
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Göğüs sabitleyicisi - yapıştırıcısı

Göğüs sabitleyicisi - yapıştırıcısı
Bu “yerçekimine meydan okuyan” ürün, her boyuttaki göğüsleri yerinde tuttuğunu iddia ediyor. Satıcılar bu spreyin bir mucize olduğunu, cilde zarar vermeden göğsü istenen seviyede tuttuğunu söylüyorlar.
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Farklı tarzda sütyen askıları

Farklı tarzda sütyen askıları
Klasik sütyen askılarından sıkıldıysanız bu eğlenceli askılar işinize yarayabilir. ABD merkezli BraZing adındaki firma sadece özel tasarım sütyen askısı üretiyor. İstediğiniz tasarıma sahip bu sütyen askılarının kıyafetinizden dışarıya çıkmasından rahatsız olmazsınız.
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Ayak iç çamaşırları

Ayak iç çamaşırları
Bunun ayak fetişi olan bir insan tarafından icat edildiğine inanıyoruz.
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Havlu sütyenler

Havlu sütyenler
Kalçaları büyüten tayt! Daha iyi selfieler için aydınlatmalı telefon kılıfları! 'İkizleri havaya kaldırmak için' yapışkan sütyenler! Sosyal medyada yenilikçi şirketler, viral reklam kampanyalarındaki bu sloganlarla kadınlara ulaşmaya çalışıyor. Şimdi de, ilk bakışta saçma bir buluş gibi görünen havlu sütyenler meydana çıktı. Ta-ta towel adı verilen ve boyundan sarkarak göğüsleri kavrayan bu havlu sütyenler, teri çekmeyi amaçlıyor.
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Yalnızlar ya da özleyenler için

Yalnızlar ya da özleyenler için
Hem telefonla konuşmak hem de plastik bir el tutmak. Yalnızlar ya da özleyenler için üretilen bu kılıfların da alıcısı oldukça çok.
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Ryan Gosling yatağı

Ryan Gosling yatağı
Kadınların Ryan Gosling aşkı yatakta da devam ediyor. Yetenekli, yakışıklı, karizmatik... Kadınların en sevdiği oyunculardan biri olan Ryan Gosling'in yatağı bile var.
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Sarılmalık dost

Sarılmalık dost
Yalnız hissettiğinizde bu ürün imdadınıza yetişiyor.
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Meme yastığı

Meme yastığı
Uyurken bir göğsünüz diğerini rahatsız mı ediyor? Bu yastık tam size göre.
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kadınlar alışveriş tuhaf ürünler

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