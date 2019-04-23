Kadınların sağlık sorunlarına ilişkin uyarı belirtileri! Kadınlar, bu sorunları çoğunlukla görmezden geliyor

KARIN ŞİŞLİĞİ

Çoğu kadın için karın şişkinliği regl dönemlerinin normal bir parçasıdır. Fakat şişkinliğe yatkın değilseniz ve bu 2 haftadan fazla bir süredir devam ediyorsa, vücudunuzla dengede olmayan bir şeyin ilk işareti olabilir. Endometriozis durumunda, karnınız herhangi bir günde şişebilir ve gün geçtikçe kötüleşebilir. Şişkinlik günlerce ve hatta haftalarca sizinle kalabilir ya da birkaç saat sonra kaybolabilir. Bunun yanı sıra, sürekli şişkinlik meme veya yumurtalık kanseri belirtisi olabilir. ÇENE VE YANAKLARI KAPLAYAN SİVİLCE

Regl döneminizden 2 hafta önce vücudunuzda östrojen ve progesteron artar. Hormon seviyelerindeki bu değişiklik nedeniyle, çenenizde bir süre sonra kaybolması gereken sivilce ile karşılaşabilirsiniz. Ancak bu durum sürekli ise ok geç olmadan bir doktora görünmelisiniz. SPOR YAPARKEN ACI HİSSEDİYORSANIZ

Koşarken, yürürken ve hatta uzun süre ayakta dururken pelvik bölgede sık sık ağrınız olursa, bu rahiminizin iç katmanı olan endometriyumunuzun olması gerektiği yerin dışına çıkması anlamına gelebilir. Bu durumda da mutlaka bir hekime görünmelisiniz. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler Egzersizden önce 1 bardak süt içerseniz... Tanı çin 7,5 yıl bekleniyordu! Artık...

BEL VE BACAK AĞRILARI YAŞIYORSANIZ

Çoğu kadın regl döneminde bel ağrısını yoğun olarak yaşar ve bu normal bir durumdur. Bununla birlikte omuzlarda da ağrı varsa regl dönemi sonrasında da yaşıyorsanız problem endometriozis (çikolata kisti) olabilir. Endometriozisin diğer yaygın belirtileri uyuşukluk, karıncalanma hissi ve bacaklarınızdaki ağrıdır. Bu tür bir ağrı bacaklarınızın birisine veya her ikisine de yayılabilir. REGL DÖNEMİNDE KAN PIHTILARI

Herkesin regl dönemi farklı olabilir. Kimi bu dönemi daha hafif kimi de daha ağır yaşayabilir. Bununla birlikte ara sıra regl döneminde 1-2 kan pıhtısıyla karşılaşabilirsiniz. Bunu durum oldukça normal. Ancak pıhtılar sürekli ve yoğunsa, rahim fibroidlerinin (miyom) bulunduğuna dair bir işaret olabilir. Rahminizdeki kanserli olmayan bu büyüme anormal kanamaya ve hatta mesane sorunlarına neden olabilir. EN SEVİLEN YİYECEKLERE İLGİ DUYMAMAK

Kendinizi hemen doymuş hissediyor ve küçük bir yemeği bile bitirmekte bile zorlanıyor musunuz? Son zamanlarda iştahınız yok mu? Alışılmış yeme alışkanlıklarınızdaki tüm bu değişiklikler, özellikle karın ağrısı ve bağırsak alışkanlıklarınızdaki değişikliklerle bir araya geldiklerinde yumurtalık kanseri belirtisi olabilir.