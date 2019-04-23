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Kadınların sağlık sorunlarına ilişkin uyarı belirtileri! Kadınlar, bu sorunları çoğunlukla görmezden geliyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 23.04.2019 07:38 | Son Güncelleme

Kadın bedeni her zaman değişiyor, bu yüzden sorunları erken evrede fark edemeyebiliyorlar. Araştırmalara göre ortalama bir kadın ciddi hastalık belirtileri yaşadıktan sonra doktora gitmeden önce yaklaşık 13 hafta bekliyor. Bununla birlikte, vücudunuzdaki en ufak değişikliklere dikkat ederseniz, fiziksel sağlığınızı koruyabilir ve gelecekteki sorunları önleyebilirsiniz. İşte kadınların göz ardı etmemesi gereken ciddi sağlık sorunlarına işaret eden 8 belirgin olmayan işaretler.

Kadınların sağlık sorunlarına ilişkin uyarı belirtileri! Kadınlar, bu sorunları çoğunlukla görmezden geliyor

KARIN ŞİŞLİĞİ

1

Çoğu kadın için karın şişkinliği regl dönemlerinin normal bir parçasıdır. Fakat şişkinliğe yatkın değilseniz ve bu 2 haftadan fazla bir süredir devam ediyorsa, vücudunuzla dengede olmayan bir şeyin ilk işareti olabilir. Endometriozis durumunda, karnınız herhangi bir günde şişebilir ve gün geçtikçe kötüleşebilir. Şişkinlik günlerce ve hatta haftalarca sizinle kalabilir ya da birkaç saat sonra kaybolabilir. Bunun yanı sıra, sürekli şişkinlik meme veya yumurtalık kanseri belirtisi olabilir.

ÇENE VE YANAKLARI KAPLAYAN SİVİLCE

2

Regl döneminizden 2 hafta önce vücudunuzda östrojen ve progesteron artar. Hormon seviyelerindeki bu değişiklik nedeniyle, çenenizde bir süre sonra kaybolması gereken sivilce ile karşılaşabilirsiniz. Ancak bu durum sürekli ise ok geç olmadan bir doktora görünmelisiniz.

SPOR YAPARKEN ACI HİSSEDİYORSANIZ

3

Koşarken, yürürken ve hatta uzun süre ayakta dururken pelvik bölgede sık sık ağrınız olursa, bu rahiminizin iç katmanı olan endometriyumunuzun olması gerektiği yerin dışına çıkması anlamına gelebilir. Bu durumda da mutlaka bir hekime görünmelisiniz.

BEL VE BACAK AĞRILARI YAŞIYORSANIZ

4

Çoğu kadın regl döneminde bel ağrısını yoğun olarak yaşar ve bu normal bir durumdur. Bununla birlikte omuzlarda da ağrı varsa regl dönemi sonrasında da yaşıyorsanız problem endometriozis (çikolata kisti) olabilir. Endometriozisin diğer yaygın belirtileri uyuşukluk, karıncalanma hissi ve bacaklarınızdaki ağrıdır. Bu tür bir ağrı bacaklarınızın birisine veya her ikisine de yayılabilir.

REGL DÖNEMİNDE KAN PIHTILARI

5

Herkesin regl dönemi farklı olabilir. Kimi bu dönemi daha hafif kimi de daha ağır yaşayabilir. Bununla birlikte ara sıra regl döneminde 1-2 kan pıhtısıyla karşılaşabilirsiniz. Bunu durum oldukça normal. Ancak pıhtılar sürekli ve yoğunsa, rahim fibroidlerinin (miyom) bulunduğuna dair bir işaret olabilir. Rahminizdeki kanserli olmayan bu büyüme anormal kanamaya ve hatta mesane sorunlarına neden olabilir.

EN SEVİLEN YİYECEKLERE İLGİ DUYMAMAK

6

Kendinizi hemen doymuş hissediyor ve küçük bir yemeği bile bitirmekte bile zorlanıyor musunuz? Son zamanlarda iştahınız yok mu? Alışılmış yeme alışkanlıklarınızdaki tüm bu değişiklikler, özellikle karın ağrısı ve bağırsak alışkanlıklarınızdaki değişikliklerle bir araya geldiklerinde yumurtalık kanseri belirtisi olabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ

7

Saç dökülmesi, sağlıklı saç üretimini ve bakımını destekleyen bir hormon olan düşük testosteronun görsel belirtilerinden biridir. Bir dengesizliğin kesin bir belirtisi, kafanızdaki zamanla kellik haline gelebilecek düzensiz saçlardır. Vücut kıllarınız da etkilenebilir, ancak bu belirti özellikle bacaklarınızı ve koltuk altlarınızı düzenli olarak tıraş ederseniz, daha az farkedilebilir.

SICAK - SOĞUK HAVA HİSSİ

8

Oda sıcaklığında kendinizi asla rahat hissetmezseniz, muhtemelen hormonal bir dengesizlik vardır. Böyle bir dengesizliğin sebeplerinden biri, kadın üremesini düzenleyen bir hormon olan östrojen seviyelerinizde olabilir. Normalde, bu seviyeler yaşamınız boyunca ve adet döngüsü boyunca değişir, ancak bazen vücudunuzdaki üretim ile ilgili sorunlar olabilir.

Östrojen düzeyleri vücut ısınızı etkileyebilir. Kural olarak, düşük östrojen sıcak yanıp sönmelere neden olur ve yüksek östrojen, aksine, ellerinizi ve ayaklarınızı her zaman soğuk hissetmenizi sağlar.

Sağlıklı kalmanızı ve bu semptomların hiçbirini yaşamamanızı dileriz. Ancak bu tür problemler yaşıyorsanız mutlaka bir hekime danışmalısınız.

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kadın bedeni sağlık durumu

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