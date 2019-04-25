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Kadınların süt kanallarının neye benzediğini gösteren fotoğraf viral oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 25.04.2019 10:42 | Son Güncelleme

Anne sütü, bebeklerin gelişimini ve büyümelerini sağlamak için ihtiyaç duydukları besinleri sağlamanın anahtarıdır. Bunu çoğu kişi zaten biliyor. Peki anne sütü nereden geliyor?

Kadınların süt kanallarının neye benzediğini gösteren fotoğraf viral oldu

Bir Twitter kullanıcısı, süt kanallarının biyolojik diyagramını paylaşınca viral oldu. Süt kanallarının cilt yüzeyinin altındaki çiçek benzeri görüntüsü 100 binden fazla paylaşım aldı.

Biyolojik şemaya gelen yorumlar da bir hayli dikkat çekiciydi. İşte birkaç yorum: ''Bu kas sistemini daha önce görmemiştim. Ve gerçekten böyle bir görüntü beklemiyordum. Bunu bize neden gösterdin çok rahatsız edici. NEDEN? Bu şeylerin vücudumda olduğuna inanamıyorum.''

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Görsel hakkında güzel yorumlar da yok değildi: "İlk bakışta birinin oraya çiçek koyduğunu sanıyordum. Vücudumuz çok ilginç ve büyüleyici değil mi? Neden herkes bunun iğrenç olduğunu söylüyor? Göğüslerimizde hazır çiçekler var, bu çok hoş."

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Kadınların çoğunluğu neden bu görüntüyü daha önce hiç görmediklerini sorgularken, sadece biyoloji derslerinde veya ders kitaplarında yalnızca erkeklerin kas anatomisi resimlerini gördüklerini fark ettiler. Bir kadın, ''Bu, erkek anatomisine çok sık maruz kaldığımızın bir kanıtı'' diyerek 10 bin beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
göğüs kanalları anne sütü

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