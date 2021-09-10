HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kadınların 'ters bakma' kavgası kamerada! Birbirlerine girdiler

Kadınların 'ters bakma' kavgası kamerada! Birbirlerine girdiler

10.09.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, ‘ters bakma’ nedeniyle iki kadın grubu arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Nisanur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen iki kadın, kadın kuaförünün önünde duran kadınlara ters bakıp, laf attı. Bunun üzerine iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

8acd3569c69376738a411dc4007e5bdb

Çevredekiler, kavgayı güçlükle ayırdı. İhbar üzerine polislerin geldiğini gören kadınlar ise koşarak, uzaklaştı.

Öte yandan kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere, kadınların birbirlerine vurduğu ve saçlarını çektiği anlar yansıdı.

8d33250c1691fed80643117fdcabd0ac

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Bacanak cinayeti sanığı: İç güveyisiydim, hep içme attımBacanak cinayeti sanığı: İç güveyisiydim, hep içme attım
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Nilüfer Açıkalın'a skandal jigolo suçlaması!

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.