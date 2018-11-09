Kadınsal birçok hastalığın ana sebebi! Vücuda girdikten sonra kolay kolay atılamıyor

Ksenoöstrojen belki de daha önce hiç duymadığınız bir kelime olabilir. Fakat bize oldukça yakındır. Bu hormon bozucu kimyasal madde, vücutta östrojen taklidi yaparak sağlığımızı olumsuz etkiler. Vücuda girdikten sonra kolay kolay atılamaz ve vücudun yağlı dokularında birikir. Ayrıca plasentadan fetüse geçerek dölden döle aktarılabilir maalesef.

Ve vücutta östrojen baskınlığını oluşturur. Endometriozis, kanser, kısırlık, tiroit hastalıkları, oto-immün hastalıklar, alerjiler ve birçok daha sağlık probleminin sebeplerindendir.

KAYNAKLARI;

Organik olmayan, bol kimyasal ile yetişmiş (pestisit) sebzeler ve meyveler. Dioksin: Kadın pedleri, tamponlar, kağıt havlu, peçete, çay poşeti, kahve filtresi. (dioksin içermeyenler de var.) BPA: deterjanlar, yumuşatıcılar, parabenli kremler, plastikler, post fişleri, bazı katkı maddeleri

NASIL KORUNURUZ?

1.Organik sebze ve meyve almaya özen gösterin. Mevsim dışındakileri tüketmeyin. Organik alamıyorsak sirkeli suda bekletmeniz de arınmasını sağlayacaktır.

2.Hijyenik ürünlerinizin saf pamuktan olmasına özen gösterin. Plastik içerenlerden uzak durun.

3.Cam damacana, cam kap, şişe ve bardak kullanın.

4.Plastiklerde bulunan üçgenlerde numaralar vardır. 3-6-7 yazanlardan uzak durun.

5.Et/tavuk/balık yağlı kısımlarını yemeyin.

6.Mikrodalga kullanmayın.

7.Serbest gezen tavuk yumurtası ve hormonsuz, doğal et kaynaklarını yemeyi tercih edin.

8.Kültür balıkları yerine açık deniz balıklarını tercih edin.

Dyt. Fulya Bozdemir

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