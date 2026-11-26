Adana’da Tuğba Ökten, vefat eden dedesi Sezer Ökten ve babası Cevdet Ökten’in işlettiği kebapçı dükkanında 7 yaşında çırak olarak başladı. Çocukluk yıllarında salata hazırlayarak mutfağa adım atan Ökten, zamanla zırh kullanmayı ve kebap yapımının püf noktalarını öğrendi.

DHA

Ailesinde kuşaklardır sürdürülen mesleği devam ettirmek isteyen Ökten, kendi işini kurmaya karar vererek seyyar tezgah açtı. Yıllarca burada kebapçılık yapan Ökten, kendisine platonik aşk besleyen bir kişinin tezgahını ve aracını yakmasının ardından mesleğine ara verdi. Babası Cevdet Ökten’in ölümünün ardından bir süre daha mesleğinden uzak kalan Ökten, bugün Aslı Üstün'ün işletmesinde usta olarak çalışmaya devam ediyor.

"KÜÇÜKKEN BABAMI İZLEMEYİ ÇOK SEVERDİM"

DHA

Küçük yaşlarda babasının yanında mesleği öğrenmeye başladığını anlatan Ökten, “Dedemden babama, sonrasında bana kalan bu mesleği küçüklük yıllarımda babamın yanında öğrenmeye başladım. O mükemmel bir ustaydı. Onun ellerini izlemeyi çok seviyordum. Küçük yaşımdan itibaren şişi elime alıp kebap saplamaya çalışıyordum. Zaman geçtikçe salata yapmayı, sonrasında et saplamayı ve daha sonra zırhla kebap hazırlamayı öğrendim” dedi.

"BABAMDAN ALDIĞIM BAYRAĞI GURURLA TAŞIYORUM"

Babasının vefatının ardından zor bir süreç geçirdiğini belirten Ökten, “Babamın bana öğrettiği en güzel şey, 'Her zaman dik dur, kimseye güvenme' diyerek beni hayata hazırlamasıydı. Babam benimle her zaman gurur duydu. Şu an yaşasaydı yine gurur duyardı. Kendisini 1,5 yıl önce kaybettim. Acısı çok taze. Hiçbir zaman geçmeyecek. Ondan aldığım bu bayrağı gururla taşıyorum” diye konuştu.

"KADINLARIN İSTERSE YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

DHA

Meslek hayatında birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Ökten, şöyle devam etti:

“Erkek mesleği olarak nitelendirilen bu işi yapıyorum. Zor yanları var. Erkek mesleği yaptığım için küçük görüldüm. 'Kadınsın, yapamazsın' diyerek beni caydırmaya çalıştılar. Ancak hiç yılmadan bu mesleği aşkla yaptım. Kadınların isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Müşteriler beni görünce mutlu oluyor. Övgüler alıyorum, bu da işimi daha çok severek yapmamı sağlıyor. Yemek yapmayı ve mutfağı çok seviyorum. İşimi aşkla yapıyorum, işime aşığım.”

İşletme sahibi Aslı Üstün de iş yerlerinde kadın dayanışmasının güzel bir örneğini sergilediklerini belirterek, ustası Ökten gibi kadınların kebapçılık sektöründe de başarılı olabileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır