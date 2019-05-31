Kadir Gecesi idrak ediliyor

İl Müftüsü Turgut Erhan, yaptığı konuşmada, bu gecede çok fazla dua edilmesi gerektiğini söyledi.

Batman'da, Belde Mahallesi'ndeki Şevket Başak Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.

Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Siirt

Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla Sancaklar Çarşı Camisi'nde teravih namazının ardından mevlit okundu.

Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Altıok, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ibadetle ihya edilmesi gerektiğini söyledi.

Altıok, "Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gecede, ümmeti Muhammed için tövbe ve istiğfarda bulunulmalı, Kur'an-ı Kerim okunmalı, hayırlı işler yapılmalıdır. Çünkü bu gece, ayeti kerimede de buyrulduğu gibi bin aydan hayırlı, yani 84 yıl kadar bir zaman diliminde kazanılacak hayırları kazanmaya vesile olan bir mübarek gecedir."

Mevlit sonrası Türk Kızılay Şubesince vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi.