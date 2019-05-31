HABER

Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazı için Eyüpsultan’a akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:40 | Son Güncelleme

Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazlarını kılmak için Eyüpsultan Camii’ni doldurdu.

Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazlarını kılmak için Eyüpsultan Camii’ni doldurdu. Eyüp Meydanı’nı tamamen dolduran cemaatin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Kadir gecesini Eyüpsultan’da geçirmek isteyen binlerce vatandaş iftarlarını açtıktan sonra teravih namazı için Eyüpsultan Camii’ni doldurdu. Eyüpsultan Camii’ne sığmayan cemaat avluya ve meydanlara sığamadı. Binlerce vatandaşın teravih namazını kılması havadan görüntülendi. Eyüpsultan Camii çevresinde yoğun trafik oluştu. Şehir dışından gelen birçok vatandaş Kadir gecesinin maneviyatını Eyüpsultan’da yaşadı.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Jandarma, uygulamada durdurduğu sürücülere kandil simidi iknam ettiJandarma, uygulamada durdurduğu sürücülere kandil simidi iknam etti
TOGEM-DER'den Adıyaman'da bin kişilik iftar yemeğiTOGEM-DER'den Adıyaman'da bin kişilik iftar yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.