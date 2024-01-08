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    4. 'Kafa yapan nokta' diyerek paylaştı! Sosyal medyada uygulamalı olarak gösterince gündem yaratmayı başardı

    'Kafa yapan nokta' diyerek paylaştı! Sosyal medyada uygulamalı olarak gösterince gündem yaratmayı başardı

    08.01.2024 07:27 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'bersucoskunn' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi vücutta bulunan bir noktaya baksı uygulandığında kişilerin başının döndüğünü ve adeta kendinden geçtiğini söyleyerek sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kullanıcıların bir kısmı paylaşımı uygulamalı olarak denediklerinde başlarının döndüğünü söyledi. Uzmanlar ise uygulamanın vertigo, epilepsi, tansiyon gibi sağlık sorunları olan kişiler tarafından denenmemesini tavsiye etti.

    TikTok'ta viral olan bir görüntüde 'bersucoskunn' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi vücutta kafa yapan bir nokta olduğunu söyledi. Önce işaret parmaklarının tırnaklarını birbirine sürten ardından ise işaret parmağına baskı uygulayan Coşkun bu yöntemi, "Dünyanın döndüğünü ya da uçtuğunu hissedebilirsin" diyerek paylaştı.

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    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    'Partiyi ayağınıza getirdim' notuyla yaptığı paylaşımla Coşkun kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten anlattığı gibi yaptım ve başım döndü" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kulağımda ve çenemde basınç hissettim" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya tiktok
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