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Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 00:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri bir yaşına girdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri bir yaşına girdi. Siyam ikizlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten ailesi, ikizlerini ameliyat ettirmek için çareyi yurt dışında aradıklarını belirtti.

Alanya’da ev hanımı Fatma (33) ile turizm sektöründe çalışan eşi Ömer Evrensel’in (44) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri 21 Haziran 2018’de sezaryenle dünyaya gelmişti. Evrensel ailesinin Derman ve Yiğit isimlerini verdikleri siyam ikizleri, bugün bir yaşını girdi. Emeklemeye başlayan siyam ikizleri, ayağa kalkmaya çalıştığı ve biri ağlarken diğeri de gülebildiği oluyor. Kafaları farklı yönde baktığı için aynı anda aynı noktaya bakamayan ikizler, hamaktan özel yapılan beşikte uyuyor. İkizlerin büyüdükçe bakımlarının da zorlaştığı, artık birbirlerine istemeden de olsa zarar vermeye başladıklarını gözlemleniyor. İkizler, bir an önce ameliyatla ayrılarak sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini hayal ediyor. Çok hareketli oldukları için günün her saati ikizleriyle ilgilenen, sürekli yönlerini değiştirerek oynatmaya çalışan, ağladıklarında birini sırtına diğerini kucağına almaya çalışan anne Fatma Evrensel, oğlu 13 yaşındaki Kürşat’ın da yardımıyla bebeklerin bakımını gerçekleştiriyor.

“Tek sıkıntımız ameliyat”
Beyinleri ayrı, ancak ana toplardamarı aynı olan ikizlerinin ilk doğum gününü kutlama sevincini yaşayan Fatma Evrensel, oğlu Kürşat’ın en büyük yardımcısı ifade etti. İkizlerin hareketlendikçe bakımlarının zorlaştığını belirten anne Evrensel, çocuklarının özel durumuna göre eşiyle evlerinde değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Fatma Evrensel, "Bebeklerim emeklemeye başladı. Son durumları şükür çok iyi, bir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız ameliyat. Ameliyatımızı halledersek çok daha iyi olacağız. Başarılı bir ameliyat için bekliyoruz. Şu ana kadar Türkiye’de böyle bir ameliyat yapılmamış, yok. Bu nedenle yurt dışını araştırdık. Bu tür ameliyatlar yapan yerler var. Şimdilik bekliyoruz" dedi.

“Bu bir yıl bizim için hiç kolay olmadı”
Bebeklerin büyüdüğü için hareketlerinin arttığını anlatan anne Evrensel, “Diş çıkarıyorlar. Hareketlerimizi arttı. Yerlerinde durmuyorlar. Yiğit biraz daha hareketli. Biraz zor oluyor, bayağı zor günler bizi bekliyor. Bu süreçte bizimle ilgilenenlere teşekkür ediyoruz. Durumlarında bir sıkıntı yok, sadece kafaları yapışık. Bu bir yıl bizim için hiç kolay olmadı. Bakımları olsun, ilgisi olsun, yalnız bırakamıyorsun. Sürekli ilgi istiyorlar ve yalnız kalamıyorlar. Zor bir süreç yaşadık ve daha da zor günler bizi bekliyor" diye konuştu.

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında
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