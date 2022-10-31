Kafasına vurup, bıçaklayarak öldürdü! Sorguda itiraf geldi, çaldığı altınlar da üstünden çıktı

Olay, 29 Ekim’de saat 16.00 sıralarında kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, tek başına oturan Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde hareketsiz buldu. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

''VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜM, ALTINLARI DA ALDIM''

Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın amca çocukları M.İ. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan kişinin üst aramasında, Nurhan İlhan’ın boynundan alındığı belirlenen 4 cumhuriyet altını da çıktı. M.İ., sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)



