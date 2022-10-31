Kayıp turist 24 gündür aranıyordu! Cansız bedeni Kelebekler Vadisi'nde bulundu

Almanya'dan Fethiye'ye tatil için gelen Fabian Philippe Faranz Wetzel'in yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 Ekim'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Gece-gündüz her yerde aranan Wetzel, bu sürede bulunamadı. Faralya Mahallesi Kelebekler Vadisi'nde, saat 08.00 sıralarında bir erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

SIRT ÇANTASINDAN PASAPORTU ÇIKTI

Jandarma ekipleri, uçurumdaki çürümüş cesedin yanındaki sırt çantasında Fabian Philippe Faranz Wetzel'e adına düzenlenmiş bir pasaport buldu. İnceleme sonrası ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

