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'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

08.01.2021 02:06 | Son Güncelleme:
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'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kasım 2020'de müşteriye kapatılan kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerle ilgili "15 Ocak'ta HES kodu şartıyla açılacak" iddiasına hükümet yetkililerinden yalanlama geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın 28 Kasım 2020 tarihli genelgesi ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin paket servis ve telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebiliyor.

Vaka sayılarında düşüş gözlemlenmesiyle 15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe, pastane, lokanta gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı iddiaları gündem oldu.

"GEVŞEME İÇİN HENÜZ ERKEN"

Candaş Tolga Işık'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; restoran, kafe, pastane gibi iş yerlerinin HES koduyla açılması gibi bir gevşemenin henüz olmadığını bilgisini paylaştı.

Işık, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Az önce hükümet kaynaklarına 15 Ocak'ta restoran, kafe, vb. mekanların HES kodu şartıyla açılacağı iddiasını sordum, 'Şu an için böyle bir karar yok. Gevşeme için henüz erken' dediler"

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