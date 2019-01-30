Kafesinden kaçan aslan hayvanat bahçesi çalışanını öldürdü

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesinde kafesten kaçan aslan hayvanat bahçesi çalışanını öldürdü.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Rutin temizlik esnasında kafesinden kaçmayı başaran bir aslan hayvanat bahçesi çalışanını öldürdü. Olayın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan yetkililer aslanın kilitli alandan bir şekilde çıkarak temizlik yapılan alana geçtiğini ve temizlik yapan hayvanat bahçesi çalışanını öldürdüğünü duyurdu. Yetkililer, yaşadıkları kayıp nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getirdi. Hayvanat bahçesi yetkilileri aslan tarafından öldürülen çalışanın kimliğine dair açıklama yapmazken, polis iki hafta önce işe başlayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexandra Black’in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Katil aslan öldürüldü

Aslanın nasıl kaçtığının netlik kazanmadığını dile getiren yetkililer, erkek aslanın öldürüldüğünü açıkladı. Mindy Stinner adlı yetkili, rutin temizlik sırasında aslan ve tehlikeli hayvanların kilitli bölümde tutulduğunu ifade ederek, olay sırasında hayvanat bahçesinde bulunan ziyaretçilerin görevliler tarafından tahliye edildiğini dile getirdi. Stinner, daha önce benzer bir durumunun yaşanmadığını belirterek, güvenliğin son derece önemli olduğunu aktardı.

Aralarında kaplan ve vahşi hayvanların da bulunduğu yaklaşık 80 hayvanın barındığı hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı.

