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Kaftancıoğlu gemileri yaktı! Kılıçdaroğlu canlı yayındayken açıkladı: Kararını verdi, gün sayıyor

21.07.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından, Kılıçdaroğlu'na rakip çıkıp çıkmayacağı merak edilen CHP kurultayı süreci başladı. Bu süreçte bazı il ve ilçe örgütlerinin görevden alınması gündem oldu. Kılıçdaroğlu dün akşam 'Kurultay yerel seçimlerden önce olmalı' mesajını verirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çok konuşulacak bir karar aldı. Siyasette geniş yankı uyandıracak kararını hayata geçireceği tarihi duyuran Kaftancıoğlu görevden aldığı ilçe başkanlarıyla ilgili de konuştu.

Kaftancıoğlu gemileri yaktı! Kılıçdaroğlu canlı yayındayken açıkladı: Kararını verdi, gün sayıyor

Genel merkezden gizli toplantılar, yönetim kadrosunun haberdar olmadığı gizli 'seçim' mutabakatı, görevden alınan örgütler... CHP'de seçim sonrası sular durulmak bilmiyor. İmamoğlu'nun başını çektiği bir grup 'değişim' isterken Kılıçdaroğlu ve ekibi 'yenilenme'den söz ediyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerden ve İmamoğlu ile araları açık olduğu öne sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dün akşam Kılıçdaroğlu canlı yayındayken aynı sırada gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.

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"DEVREDİYORUM VE RAHATLIYORUM"

Kaftancıoğlu konuşmanın en başında çok konuşulacak kararını duyurdu. Altaylı'nın aktardığına göre Kaftancıoğlu söze "1,5 ay sonra il başkanlığını devrediyorum ve rahatlıyorum” diyerek başladı.

GİZLİ ZOOM TOPLANTISI: KEMAL BEY BAŞARISIZ DA BU ADAMLAR MI BAŞARILI?

Kaftancıoğlu 5 yıllık görev süresi boyunca 3 ilçe başkanını görevden aldığını belirtip nedenlerini açıklarken ayrıca CHP'deki gizli Zoom toplantısı üzerinden 'değişim' tartışmalarına da değindi.

Öte yandan Altaylı, toplantının kayıtlarının sızdığı gün eski bir belediye başkanının aradığını açıklayıp "CHP’de değişim şart ama bu değişimi yapacak olanlar 12 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında durup, her hatasına ortak olanlar ve her hatasını alkışlayanlar değil. Kemal Bey başarısız da, bu adamlar mı başarılı ki, şimdi değişimi de bunlar yapacaklarını söylüyorlar. Hadi canım güldürmesinler beni” dediğini aktardı ve "Canan Kaftancıoğlu’nun Zoom toplantısı ile ilgili eleştirileri ise, aslında birkaç gündür bana ulaşan pek çok CHP’linin ve CHP’li eski yeni önemli belediye başkanlarının eleştirileri ile paralel" ifadelerini kullandı.

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Canan Kaftancıoğlu

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