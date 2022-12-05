Salona girerken yaşananlara ve Selvi Kılıçdaroğlu'na dikkat çekti! Kaftancıoğlu, İmamoğlu ile ilgili suskunluğunu bozdu: "Tokalaşmamak ne demek!"

CHP'de "İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerginliği" iddiaları, tartışmaları beraberinde getirdi. Kaftancıoğlu cumartesi günkü toplantıda İmamoğlu ile tokalaşmayıp yalnızca başlarıyla selamlaştıkları iddialarından sonra ilk kez konuştu. İmamoğlu ile salona girerken tokalaştıklarına değinen Kaftancıoğlu, “Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz" diyerek tartışmalara yeni bir yön verecek bir açıklamaya imza attı. Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle kaygılı olduğundan söz ederken "Genel başkanın konuşması bitince ‘Çıkalım’ diye düşüncemi söyledim. Selvi hanım sendeledi. Benim aklım Selvi hanımdaydı" dedi ve Engin Altay'la da tokalaşmadığını söyledi.

"TOKALAŞMAMAK NE DEMEK!"

Kaftancıoğlu, gündeme damgasını vuran iddialarla ilgili suskunluğunu Halk TV'den İsmail Saymaz'a bozdu. "Tokalaşmama" görüntüleriyle ilgili Kaftancıoğlu, “Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz” dedi.

"AKLIM SELVİ HANIMDAYDI"

Salona girerken İmamoğlu ile tokalaştığını ifade eden Kaftancıoğlu, programın ardından koronavirüs testi pozitif çıkan Selvi Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlandığından kaygılandığını belirterek şunları söyledi:

“Genel başkanın konuşması bitince ‘Çıkalım’ diye düşüncemi söyledim. Selvi hanım sendeledi. Benim aklım Selvi hanımdaydı. Altan Öymen’e bir şeyler söyledim. Ardından Ekrem başkan ve Haydar Akar’la selamlaştık. Engin Altay’la da tokalaşmadım. Sırada Engin Özkoç vardı. Özkoç, Genel Başkanla ve benimle tokalaşınca sonrakilerle tokalaşarak devam ettik.”