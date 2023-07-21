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Vatandaşlar sıcaktan bunalınca... Konyaaltı Sahili'nde şaşırtan manzara! "Tatil gibi geldi"

21.07.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahladı. Gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar, buldukları her noktada uyumaya çalıştı. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları çadırda, bazıları ise taşların üzerine serdikleri battaniyelerde uyumayı tercih etti.

Vatandaşlar sıcaktan bunalınca... Konyaaltı Sahili'nde şaşırtan manzara! "Tatil gibi geldi"

El Nino etkisiyle Antalya'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gün içerisinde 45, sabaha karşı 30 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaş, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

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Gün içinde yüzbinlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor.

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Sıcak havadan bunalanlar sahile gelerek hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor.

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HEM ÇADIRDA HEM BATTANİYE ÜZERİNDE UYUDULAR

Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları çadır kurarken, bazıları da çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerinde uyumayı tercih etti.

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Gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar, buldukları her noktada uyumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise sabahın ilk ışıklarında arkadaş gruplarıyla denize girip suyun keyfini çıkardı.

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'TATİL GİBİ GELDİ'

Kardeşiyle gece Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini, çadır kurup uyuduklarını anlatan Fatih Sarıkaya, "Günün yorgunluğunu atmak için kardeşimle buraya geldik. Güzeldi, deniz de ılıktı. Yorgunluğu attık, tatil gibi geldi. Sahilde uyumak güzel, bize tecrübe oldu. Bundan sonra da geleceğiz. Gece de gündüz de sahil kalabalık" dedi.

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'İNSANLAR AZ VE GÜNEŞ YOK'

Denizin sabahın ilk saatlerinde çok güzel olduğunu kaydeden Elmira Kazybaeva, "Hava şu an çok güzel, serin. Biraz dinlendik ve denize girdik. Akşam da arkadaşımla sahilde uyuduk. Deniz sabah çok güzel, dalgası yok. İnsanlar az ve güneş de yok" diye konuştu.

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(DHA)

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