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Kağıthane'de kaza! Dakikalarca kaldırılışını izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:01 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'deki Cendere Caddesi'nde sapağı kaçıran sürücü dönmek isteyince kaldırıma çarparak takla attı. Seyrantepe'ye doğru giderken sapağı kaçıran, son anda dönmeye çalışan sürücü kaldırımı görmeyince gerçekleşen kaza sonucu araçta sıkıştı.

Kendi imkanlarıyla arabadan çıkmayı başaran sürücü Yunus Erdoğan, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. İlkyardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, dakikalarca otomobilinin olay yerinden kaldırılmasını izledi.

Sapağı kaçırınca aracı takla attı

Kağıthane'de sapağı kaçıran sürücü son anda dönmek isteyince, kaldırıma çarparak takla attı. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye gitmek yerine aracın kaldırılışını izledi.
Cendere Caddesi'nde saat 02:00 sıralarında meydana gelen kazada Yunus Erdoğan'ın kullandığı 34 TN 1619 plakalı otomobil Çağlayan-Kağıthane Merkez Mahalle sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
İddiaya göre, Kağıthane istikametinden, Seyrantepe'ye doğru giderken sapağı kaçırdı. Son anda dönmeye çalışan Erdoğan'ın kullandığı otomobil, ortada bulunan kaldırıma çarparak takla attı.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Erdoğan kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ
İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Erdoğan, ambulanstan inerek kaza yaptığı otomobilinin olay yerinden kaldırılışını izledi.
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Kaza istanbul Kağıthane

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