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Kağıthane'de pes dedirten olay! Hem çaldı, hem ödedi

14.04.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de meydana gelen akılalmaz hırsızlık olayında markete giren bir kadın arket çalışanın hırsızlığı fark etmesiyle bazı ürünleri yanında getirdiği poşete koydu, bazı ürünleri ise kasada ödedi. Kadın hırsız Kağıthane polisi tarafından yakalanırken hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi.

Kağıthane Sanayi Mahallesi bir markette geçtiğimiz günlerde saat 16.40 sıralarında meydana gelen olayda, Heyam K. isimli kadının hırsızlık yaptığını güvenlik kamerasından fark eden market çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Markette hırsızlık olduğu ihbarı alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olay yerine gitti. Kaçmaya çalışan kadın, polis ekiplerince yakalandı. Market çalışanlarının hırsızlık yapan kadının çaldıklarının poşet içinde olduğunu söylemesi üzerine poşeti alan ekipler içerisinde, şekerleme, gofret, süt ve meyve suyu olduğunu tespit etti. Ekipler, hırsızlık yaptığı tespit edilen kadını gözaltına aldı.

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ÇALDIĞI ÜRÜNLERİ ELİNDEKİ POŞETE SAKLADI

Market çalışanının hırsızlık yapıldığını tespit ettiği güvenlik kamera kayıtlarında, Heyam K.’nın aldığı ürünlerin bir kısmını elindeki siyah poşete koyup sakladığı, bir kısmını ise kasaya götürerek ödeme yaptığı görülüyor. Öte yandan ödeme yapmasının ardından çıkışa yönelen kadın, hırsızlık yaptığını tespit eden market çalışanı tarafından durduruluyor.

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(İHA)

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Kağıthane
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