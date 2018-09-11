HABER

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 08:34 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sabah saat 05:30'da Gültepe Mahallesi'nde daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği operasyonda, polisin çaldığı bazı kapılar açılmayınca, koçbaşı kullanılarak kapılar kırıldı. Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

Aynı anda bir çok adrese yapılan baskınlara, Özel Harekat Timleri, Çevik Kuvvet, Gece Kartalları olarak adlandırılan gece bekçileri ve Polis helikopteri de destek verdi.

Kaynak: DHA


PARTNERBüyükada'da yürekleri sızlatan görüntü! Can çekişiyor...Büyükada'da yürekleri sızlatan görüntü! Can çekişiyor...
Yasak aşk dehşeti! Karısının kapıcıyla mesajlaşmasını görünce kurşun yağdırdıYasak aşk dehşeti! Karısının kapıcıyla mesajlaşmasını görünce kurşun yağdırdı
Bütün kentte hissediliyor! İzmir'deki kokunun nedeni hala bulunamadıBütün kentte hissediliyor! İzmir'deki kokunun nedeni hala bulunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane operasyon

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Her şeyi itiraf etti! ASELSAN'daki üç ayrı listede 900 kişi

Her şeyi itiraf etti! ASELSAN'daki üç ayrı listede 900 kişi

Yasak aşk dehşeti! Karısının kapıcıyla mesajlaşmasını görünce kurşun yağdırdı

Yasak aşk dehşeti! Karısının kapıcıyla mesajlaşmasını görünce kurşun yağdırdı

Bütün kentte hissediliyor! İzmir'deki kokunun nedeni hala bulunamadı

Bütün kentte hissediliyor! İzmir'deki kokunun nedeni hala bulunamadı

Japonya Prensesi'nin tırnaklarındaki detay Çavuşoğlu ile görüşmesinde ortaya çıktı

Japonya Prensesi'nin tırnaklarındaki detay Çavuşoğlu ile görüşmesinde ortaya çıktı

D-100'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

D-100'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

Gizli Facebook hesabı yüzünden dehşet saçtı!

Gizli Facebook hesabı yüzünden dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.