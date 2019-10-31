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Kağıthane'de yurt yıkımında gerginlik! Kağıthane Belediyesi'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de kaçak ve riskli olduğu belirtilen binanın yıkımı sırasında gerginlik çıktı. Yıkıma karşı çıkan kalabalık gruba, polis müdahale etti. Kalabalığın uzaklaştırılmasının ardından yıkım başladı. Kağıthane Belediyesi'nden de konuya ilişkin açıklama geldi.

Kağıthane'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için kaçak ve riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Tebligata rağmen boşaltılmadığı kaydedilen binanın yıkımı için belediye ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Ancak binadakiler yıkım ekiplerine direnince gerginlik çıktı. Polis, olaylar sırasında biber gazı kullandı. Binadakilerin uzaklaştırılmasının ardından yıkım başladı.

KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kâğıthane İlçesi, Çağlayan Mh. 5815 Ada, 15 Parsel (31.12.2007 - 07.11.2010 Onaylı Kâğıthane 4. Etap Uygulama İmar Planlarında Dini Tesis Alanı- Cami Alanı) üzerinde bulunan Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman Binasının 6306 Sayılı Kanun kapsamında Risk Tespiti için Kağıthane Kaymakamlığı talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTON tarafından 31.01.2017 tarihine saha çalışması yapılarak yapının betonarme kısımlarından alınan numunelerden (karot) hazırlanan Riskli Tespit Raporu sunulmuş ve hazine arazisi üzerindeki yurt ve lojman binası Depreme karşı statik yönden tehlikeli olduğu can ve mal güvenliği açısından riskli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu alanda kalan işgalciler 2017 yılında Riskli Yapı Tespit Tutanağına yaptıkları itiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca reddedilmiştir. Aynı arazi üzerinde daha önce riskli olduğu tespit edilen Ayazma Camii 2016 yılında bu doğrultuda kontrollü şekilde yıkılmış ve bölge halkının can ve mal güvenliği konusunda duyarlı davranılmıştır. Bugün yıkımı gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek olan yurt ve lojman binasının bulunduğu alan; 1979 yılında hazine arazisi üzerine kaçak olarak ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmıştır. Arazinin mülkiyet sahibi Hazine'dir. Dolayısı ile 3.kişilerin herhangi bir kaybı söz konusu değildir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul Depreminden sonra Riskli olduğu tespit edilen bu yapıların yıkılması ve tedbir alınması ile ilgili belediyemize çok sayıda müracaatta bulunulmuştur."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane yıkım

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne riski ne kaçağı ne tebligatı?
İşte anlayışımız terör örgütüne 120 saat verenler sabahın 04:00 da sanki fuhuş operasyon düzenliyormuş gibi baskın yapmaları ve en can yakıcı olan da yine haksız gösterilmeleri ne hale geldik be ülkem
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