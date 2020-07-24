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  4. Kahramanmaraş’ta feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 20:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yaşanan trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, Yemliha Yener (64) kullandığı otomobiliyle Andırın-Kadirli karayolu üzerinde seyir halinde iken Yeşilova Mahallesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan çakıl yığınına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Yedigül Yener (51), Hıra Cemre Yengin (8) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Abdurrahman Yener (24), Mert Yener (15) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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