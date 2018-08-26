Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Göksun ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Soylu, annesi Hasret Soylu (86) ile kardeşi Feramuz Soylu (43) evlerinin önünde nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Sami Soylu av tüfeğiyle annesi ve kardeşine kurşun yağdırdı. Vücutlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Hasret Soylu ve oğlu Feramuz Soylu kaldırıldıkları Göksun Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
YAKALANDI
Cinayet zanlısı Sami Soylu ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
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