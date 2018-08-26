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Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 23:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta cinnet getiren şahıs, av tüfeğiyle önce annesini sonra kardeşini kurşunlayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Göksun ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Soylu, annesi Hasret Soylu (86) ile kardeşi Feramuz Soylu (43) evlerinin önünde nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Sami Soylu av tüfeğiyle annesi ve kardeşine kurşun yağdırdı. Vücutlarına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Hasret Soylu ve oğlu Feramuz Soylu kaldırıldıkları Göksun Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

YAKALANDI

Cinayet zanlısı Sami Soylu ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş cinayet

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