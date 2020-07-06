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Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Kırsal Karaelbistan Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş. (24), S.Ş. (64), A.Ş. (27) ve M.Ş. (21), İ.Ş. ve Ş.Ş. silah ve bıçakla yaralandı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan S.Ş. ile M.Ş. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ve Elbistan Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Zanlılardan D.Ş. gözaltına alındı. (AA)

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