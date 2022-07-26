Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Konuya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Peki Kahramanmaraş'ta son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU? 26 TEMMUZ 2022 SALI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada saat 09.11 sıralarında Kahramanmaraş, Tevekkelli'de. şiddetinde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem km derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

