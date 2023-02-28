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Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra Antalya'daki iki belediyeden dikkat çeken karar! Artık zorunlu olacak

28.02.2023 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında birçok ildeki yapıların sağlamlığı yeniden tartışma konusu oldu. Yaşanan gelişmelerden sonra Antalya'da depreme karşı dayanıklı binalar için Konyaaltı Belediyesi "fore kazık", Muratpaşa Belediyesi ise "beton perde" sistemlerini zorunlu hale getirme kararı aldı.

Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra Antalya'daki iki belediyeden dikkat çeken karar! Artık zorunlu olacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler meydana geldi. 11 ili etkileyen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Çok sayıda bina yıkılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bini geçti. Depremler sonrasında ise birçok ilde yapıların sağlamlığı yeniden tartışma konusu oldu. Bu gelişmelerden sonra Antalya'da depreme karşı dayanıklı binalar için Konyaaltı Belediyesi "fore kazık", Muratpaşa Belediyesi ise "beton perde" sistemlerini zorunlu hale getirme kararı aldı.

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FORE KAZIK VE BETON PERDE ZORUNLU OLACAK

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bazı belediyeler tarafından dayanıklı binalar yapılması için çeşitli projeler hazırlanıyor.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede bir yandan mevcut yapıların denetimi, bir yandan da yeni yapılacak binalar için çalışmalara başlandı.

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İlçe genelinde uzman ekipler tarafından zemin araştırması yapılacak ve gerekli görülen yerlerde inşaat temeline taşıma kapasitesi düşük zeminlerde yapı yüklerini sağlam zeminlere ulaştırmak amacıyla "fore kazık" sistemi zorunlu hale getirilecek. Konu, belediyenin yarın yapılacak mart ayı meclis toplantısında gündeme getirilecek.

Muratpaşa Belediyesince de 520 bine aşkın nüfusa sahip ilçede depreme dayanıklı bir kent oluşturmak için yeni yapılacak binalarda "beton perde" uygulaması zorunlu olacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, insanları depremin değil, binaların öldürdüğünü anımsattı.

"DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İSTİYORUZ"

Uysal, "Depreme dayanıklı binalar istiyoruz. Bu nedenle deprem esnasında yapı davranışını olumlu etkileyen 'beton perde' uygulamasını ilçede yeni yapılacak tüm binalarda zorunlu hale getireceğiz. Konuyu bu ayki mecliste gündeme getireceğiz. Ayrıca bina güçlendirme çalışmalarında belediyenin aldığı ücretlerin alınmamasını da meclise teklif edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-İHA


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