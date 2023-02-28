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Depremde onlarca kişiye mezar olmuştu! Arsa sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Bizim hatamız...

28.02.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında Hatay'da yıkılarak çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende'nin ifadesi ortaya çıktı. Rende ifadesinde, "Biz oraya anaokulunu 5 sene evvel açtık. Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir. Bizim hatamız kesinlikle yoktur, kolon kesmedik. Kolon kesseydik zaten deprem öncesinde bina üzerimize düşerdi." dedi.

Depremde onlarca kişiye mezar olmuştu! Arsa sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Bizim hatamız...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve Eskişehir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Hatay'daki Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende, binanın bir blokunda anaokulu açmak için kolonları kestirdiği iddiasını kabul etmedi.

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Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı üzerine Eskişehir'de gözaltına alınıp 25 Şubat'ta çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende'nin (84) savcılık ifadesinde, önceki beyanlarına ekleyeceği bir şey olmadığını belirterek, "Üzerime atılı iddia tamamen hatalıdır." dedi.

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"KOLON KESMEDİK"

Sitenin B bloku kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiası hatırlatılan Rende, "Biz oraya anaokulunu 5 sene evvel açtık. Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir. Bizim hatamız kesinlikle yoktur, kolon kesmedik. Kolon kesseydik zaten deprem öncesinde bina üzerimize düşerdi." ifadesini kullandı.

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Rende, sağlık sorunlarının bulunduğunu, bu hususun göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasını talep etti.

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NE OLMUŞTU?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 bloklu Rende Sitesi'nin A ve B bloku yıkılmış, yaşanan çökmelerin blokların alt katındaki iş yeri sahiplerinin kolon kestirmesinden kaynaklandığı iddia edilmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında da inceleme başlatılmıştı. (AA)

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