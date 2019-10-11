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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 20:41 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN CENAZESİ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi, Mardin'deki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi, Mardin'deki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, burada babası Kemal Bebek, annesi Rabia Bebek, kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.
ŞEHİDİN EŞİ: ONURLUYUM, AĞLAMAYACAĞIM
Şehidin eşi Gülseren Bebek ile kızı Ezgi Yağmur Bebek, cenazeyi taşıyan uçakla geldi. Uçaktan inen yakınları tarafından karşılanan Gülseren Bebek, metanetini koruyarak, "Ağabey ben onurluyum. Benim düğünüm var hoş geldiniz. Onurluyum, ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun" dedi.
Askerler tarafından uçaktan indirilen Hacı Bebek'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Bu sırada gözü yaşlı anne Rabia Bebek tabutu öperek, "Kurban olsun annen sana kuzum" dedi.
Daha sonra şehidin cenazesi Göksun ilçesine götürüldü. Şehit Hacı Bebek, yarın öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)

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