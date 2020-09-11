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Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında farklı illerden aranması olan 4 şüpheli takibe alındı.Kent merkezinde 3, Türkoğlu ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında farklı illerden aranması olan 4 şüpheli takibe alındı.
Kent merkezinde 3, Türkoğlu ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda meslekten ihraç edilmiş öğretmenler M.H. ve M.T., meslekten ihraç edilmiş komiser K. A. ile örgütle iltisaklı kurum çalışanı S.K. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan M.T.’nin FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay ceza da olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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