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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Maşallah Yıldırak idaresindeki 34 CAB 863 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Kılçık yönetimindeki 46 NA 350 plakalı otomobil, Nurhak-Adıyaman kara yolu Kullar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleriyle, Murat Akbaba, Murat Baş, Salih Torun, İsmail Kılçık, Sibel, Zeynep ve Ekrem Bozacı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak ve Elbistan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Nurhak trafik kazası

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