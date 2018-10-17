Kahramanmaraş'taki trafik kazasında sürücü gözaltında

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yara almadan kurtulan otobüs sürücüsünün gözaltına alındığını bildirdi.

Demir, Göksun Devlet Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'dan Şanlıurfa'ya giden özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün, gece Göksun ilçesi yakınlarında devrildiğini hatırlattı.

Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Kazanın sebebi ve neden kaynaklı olduğu araştırılmaktadır. Kazanın hemen ardından hastanelerimize müracaat eden yaralı sayısı 24'tü. Ancak daha sonra rahatsızlığını ifade eden 3 vatandaşımızın daha hastanelere müracaat etmesi sonucu yaralı sayımız 27'ye çıktı. Olayla ilgili yolcu otobüsünün şoförü gözaltına alındı. Adli tahkikat devam etmektedir."

Göksun Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Şen ise hastanelerine 12 yaralının başvurduğunu ve bunların ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da Göksun Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.