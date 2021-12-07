Kahreden kare! Endonezya'daki yanardağ tekrar patladı, ölü sayısı 22'ye yükseldi

Endonezya'da Doğu Java bölgesindeki Semeru Yanardağı, en az 22 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin kaybolmasına neden olan güçlü patlamadan iki gün sonra, Pazartesi günü yeniden aktif hale geldi ve sıcak kül bulutları püskürttü. Ülkede, ikinci patlamanın ardından ara verilen arama kurtarma çalışmları ise tekrar başlatıldı.

Yetkililer, en az 22 insanın ölümüne ve binlerce kişinin yerinden olmasına neden olan volkanik patlamadan kurtulanları bulmak için sıcak kül ve enkaz katmanlarını kazmaya devam ederken kül içinden 14 yaşındaki bir kız çocuğun cesedi çıkarıldı.

56 KİŞİ CİDDİ YANIKLARLA HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, Lumajang bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından 8 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısının 22'ye çıktığını bildirmiş 56 kişinin de ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığını ifade etmişti.

Muhari, yaklaşık 3 bin evin ve 38 okulun zarar gördüğünü kaydetti. Lumajang bölgesi yetkilisi Thoriqul Haq da, TVOne kanalına yaptığı açıklamada, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğünü belirterek, yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini söyledi.

Sıcak çamur yağması sonucu bölge tanınmaz hale geldi. Volkanik patlamanın ardından evlerin çoğu ciddi hasarlar görerek külle kaplandı sokaktaki araçlar adeta kül yığınlarına gömüldü.

''DÜNYA YOK OLDU SANDIM''

Öte yandan bölgede yaşayan 31 yaşındaki Hüsnüye, Reuters'a verdiği demeçte, patlamanın onu şaşırttığını söyledi. Hüsnüye, "İlk başta bunun bir bomba patlaması olduğunu düşündüm. Aniden her yer karanlığa büründü, sanki dünya yok oldu sandım'' dedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.





