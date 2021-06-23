Kahreden ölüm! Tinerin patlaması sonucu yaralanmıştı, 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Kahreden olay, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 21 Mayıs tarihinde meydana gelmişti. İddiaya göre, 11 yaşındaki Y.Ö. ile 12 yaşındaki Berat Yaman’ın tinerle oynadığı esnada patlama meydana geldi. Bu esnada çocukların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı çocuklar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR AYDIR SÜRDÜRDÜĞÜ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedavisi tamamlanan Y.Ö. taburcu edilirken, Berat Yaman ise Sakarya’dan, İstanbul Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. 12 yaşındaki Yaman, yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Berat Yaman, Sapanca Gazipaşa Mahallesi Kestanelik Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(İHA)

