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Kahvaltısında çiğ et yiyip çiğ süt içiyor! Nedenini açıkladıktan sonra tepkiler beraberinde geldi: "Veganların endişelenmesi gereken bu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 09:52
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Avustralya'da yaşayan Amerikalı sosyal medya fenomeni Ashley English sağlık yolculuğunu paylaşırken TikTok , Instagram ve YouTube'da 170.000'den fazla takipçiye ulaştı. Sosyal medyada özellikle beslenme rutinine ilişkin detaylar paylaşan fenomen ismin kahvaltısını çiğ et ve çiğ sütün oluşturması tepkileri de beraberinde getirdi.

Kahvaltısında çiğ et yiyip çiğ süt içiyor! Nedenini açıkladıktan sonra tepkiler beraberinde geldi: "Veganların endişelenmesi gereken bu"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'da yaşayan sosyal medya fenomeni Ashley English sık sık doğayla barışık olduğu videolarını paylaşıyor ve ayrıca çiğ et ve çiğ süt gibi yiyeceklerden oluşan tuhaf diyetini de sergiliyor. Sosyal medya hesabında takipçilerinin karşısına genellikle 'Bugün ne yedim?' sorusuna cevap veren birbirinden ilginç öğünler çıkıyor.

KAHVALTIDA ÇİĞ ET VE ÇİĞ SÜT

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Kahvaltısında çiğ et ve çiğ süt tükettiğini dile getiren fenomen isim Instagram paylaşımında, "Beslenme söz konusu olduğunda benim felsefem her zaman vücudunuzu dinlemektir. Eğer doğal dünyanın ritimleriyle uyumluysanız ve Dünya'nın frekansına bağlanıyorsanız, o zaman vücudunuzun sizi içgüdüsel olarak en iyi sağlığınıza götüreceğine inanıyorum. Ben şahsen çiğ etin tadını ve ayrıca çiğ hayvansal gıdalar yediğimde hissettiğim hissi seviyorum. Pişmiş et şu anda bana hiç çekici gelmiyor. Ayrıca çiğ etin pişmiş ete göre daha fazla sıvı ve biyoyararlanımlı vitamin, mineral ve besin içerdiği söyleniyor. Herkes farklıdır ve genetiğiniz ve Dünya'da nerede yaşadığınız, vücudunuz için en iyi beslenmenin ne olduğu konusunda rol oynar. Vücudunuzun doğuştan gelen ve doğal bilgeliğinden yararlanmak istiyorsanız, doğal çevrenizle uyum içinde olun" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Ashley'nin diyeti elbette ilgi çekici ancak aldığı yorumların büyük çoğunluğu tepkilerden oluştu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu benim köpeğimin uyguladığı diyet" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İşte veganların endişelenmesi gereken şey bu" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kahvaltı fenomen
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